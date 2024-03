BaLó: el restaurant on Barcelona es fusiona amb Londres

per Helena Celma

Trobar un bon restaurant a una ciutat com Barcelona pot resultar complicat. Sense anar més lluny, la capital catalana acumula 24 locals que tenen alguna estrella Michelin, però darrere hi ha una horda de restaurants de gran qualitat que mereixen ser nomenats.

Un és Baló. Situat al carrer Déu i Mata, aquest local està regentat per Lena Maria Grané i Ricky Smith, una parella de cuiners que fusionen les tècniques i els sabors de Barcelona i Londres, que són precisament els orígens dels dos xefs.

El seu somni va arrencar fa dos anys i mig, i la seva evolució ha anat marcant el camí fins a oferir menús de qualitat per sorprendre els comensals. Però el menjar no és l'únic que s'ha anat transformant, sinó que detalls com la coberteria o els plats amb què ofereixen les seves degustacions també han anat millorant amb el temps.

Baló no ofereix una carta oberta, sinó que té tres menús, que van des dels 28 fins als 90 euros, amb què obre un ventall de possibilitats per decantar-se.

En aquest cas, CatalunyaPress ha pogut degustar el Menú BaLó, que comptava amb dos aperitius, quatre plats i unes postres.

D'una banda, arrenca amb un caneló cruixent de salmó. La pasta tall recull una crema fresca amb daus de salmó, una forma immillorable per iniciar el camí culinari. En segon lloc, també hi ha un ou de guatlla en gavardina, i adornat per una emulsió de curri que roman al paladar durant una bona estona.

En un restaurant no hi pot fallar el pa, que en aquest cas és de massa mare. Amb ell, ofereixen dues mantegues: una de tomàquet, fent referència al tradicional pa amb tomàquet, i una altra de llevat de cervesa.

Dos sabors que contrasten molt bé i que potencien la dualitat del seu origen.

Un cop finalitzats els dos entrants, entrem als plats principals. El primer són uns noodles de calamar amb crumble de pell de pollastre, shiso i un te de pollastre.

Un plat fresc on es pot assaborir el vessant marí amb uns calamars en forma d'espaguetis i el sabor del pollastre gràcies a aquesta mena de pols.

Un dels punts més interessants és aquest 'te' de pollastre, una reducció del brou servit en calent en una copa de vi que intensifica el sabor i que no deixa indiferent ningú.

Seguim amb un plat de faves i pernil cobert per un disc de gel de stilton. A aquesta presentació s'hi afegeix una sopa freda de pèsols imenta.

Aquesta creació no té malbaratament, i el formatge de la família blava sorprèn per la seva potència de sabor. A més, la sopa de pèsols s'aboca davant del comensal , per la qual cosa aporta un 'plus' a la presentació.

Seguim amb una de les joies de la corona: el bacallà embolicat amb espinacs amb una emulsió de mostassa i teula de patata.

La qualitat del peix és exquisida, i casa perfectament amb la salsa que l'acompanya, la qual també porta ous de mujjol. A més, la creïlla aporta un toc extra, més que aspecte que de gust, encara que casa molt bé.

Per acabar, el darrer plat principal és un xai farcit d'albercoc, acompanyat per un iogurt casolà d'ovella coronat per llima, i una crema d'albergínia.

A més, s'acompanya amb un crumpet, una mena de pastisset amb melmelada acompanyat de xai.

En última instància, el menú BaLó acaba amb unes postres exquisides per a tots aquells amants de la xocolata: es tracta d'una crema de xocolata amb caramel salat.

El bombó està envoltat per una terra de xocolata i una teula de caramel salat que contrasta perfectament.

Aquest menú te un cost de 60 euros (amb opció de maridatge a part per 30 euros). Més enllà de l'excepcional sabor, l'elegància i la tranquil·litat del mateix local convida que qualsevol que entri, es quedi amb ganes de repetir i tastar la resta de menús.