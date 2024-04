'Barçagate': acusen els Mossos d'haver fet actuacions il·lícites

per Redacció CatalunyaPress

El cas Barçagate ha aconseguit un punt crític amb la instrucció a punt de tancar-se definitivament en poc més de dos mesos.

Enmig d'aquesta fase crucial, sorgeix una acusació alarmant per part del bufet Molins Defensa Penal, que denuncia la presumpta intervenció indeguda de Mossos d'Esquadra a la investigació.

Segons han revelat, els Mossos van recórrer a mètodes controvertits com punxar telèfons d'advocats, interceptar correus electrònics privats i fer investigacions prospectives... tot això sense autorització judicial.

Aquest incident, exposat pel bufet afectat, destaca com un episodi inusual que dóna llums sobre possibles actes de prevaricació.

S'ha tornat evident que dins del Barçagate, les accions de Mossos han superat els límits processals, cercant proves en correus electrònics, enregistraments i converses de WhatsApp no relacionades amb la investigació principal.

Aquesta pràctica s'ha mantingut durant gairebé quatre anys d'instrucció, sense produir avenços significatius a favor de l'acusació contra Josep Maria Bartomeu.

Ara, amb el tancament imminent de la instrucció, les presses i l'ansietat semblen dominar Mossos, que intenten construir una argumentació sòlida per sostenir els presumptes delictes davant de la jutgessa.

Tot i això, aquestes intervencions dels Mossos reben una atenció mediàtica desproporcionada quan s'introdueixen en la instrucció.

Per exemple, la recent denúncia del despatx Molins Defensa Penal gairebé no ha rebut cobertura mediàtica, malgrat les greus acusacions de vulneració del secret professional i possibles actes de prevaricació per part de Mossos.

Aquest patró de comportament suggereix una politització del cas des dels seus inicis, amb l'objectiu inicial de desgastar la presidència de Bartomeu i després, durant la campanya electoral del 2021, per donar suport a la figura del candidat Joan Laporta.

Resulta notable que, malgrat les promeses de Laporta de presentar proves comprometedores contra Bartomeu, la directiva actual no ha aportat aquestes proves a la causa.

Això planteja interrogants sobre si no n'han trobat, si ja han complert el seu propòsit polític, o si simplement prefereixen deixar que Mossos continuï amb la investigació.

Les accions de Mossos, denunciades per la seva irregularitat, i la manca de proves contundents per part de l'actual directiva plantegen dubtes sobre la integritat i el propòsit real de la investigació. Mentrestant, l'ombra de l'escàndol Barçagate es continua projectant sobre el panorama polític i esportiu de Barcelona.