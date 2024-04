VÍDEO | Catalunya s'engalana a Sant Jordi: les millors fotos de la data més assenyalada

per Helena Celma

Sant Jordi és una de les dates més assenyalades al calendari de Catalunya, amb una festa que adorna alguns dels principals carrers amb roses, llibres i senyeres.

Barcelona és una de les ciutats amb més afluència, on locals i turistes es passegen per llocs tan emblemàtics com les Rambles o el Passeig de Gràcia, entre d'altres.

Una de les principals preocupacions era el clima, ja que aquest dilluns va ploure de manera intensa a la ciutat comtal.

Tot i això, el cel ha respectat aquest dia tan assenyalat i ha permès que, com a mínim, durant tot el matí, el sol hagi fet acte de presència i la gent no hagi hagut de preocupar-se per la pluja.

Un dels elements imperdibles d´aquesta data és la Casa Batlló. L'obra arquitectònica, una de les més conegudes a Barcelona, es vesteix de gala amb les roses i meravella a tothom que passa per davant.

| Catalunya Press

Però Passeig de Gràcia també es veu immersa en un tsunami de gent que passeja per davant de totes les parades on comprar un llibre als teus éssers estimats. Algunes de les obres literàries que han acumulat més èxit aquest any i que es preveu que tinguin més vendes són:

"Les filles de la criada" de Sonsoles Ónega: Guanyadora del Premi Planeta 2023, aquesta novel·la ens submergeix en un remot paç a Galícia on els secrets familiars teixeixen una trama apassionant que captiva des de la primera pàgina. "Tres enigmes per a l'Organització" d'Eduardo Mendoza: Ambientada a la vibrant Barcelona del 2022, aquesta novel·la ens presenta una organització governamental secreta que s'enfronta a tres casos en aparença independents, oferint una trama divertida i vibrant que ressalta el talent narratiu de l'autor . "La sang del pare" d'Alfonso Goizueta: Finalista del Premi Planeta 2023, aquesta novel·la èpica ens transporta a la Macedònia antiga, on Alexandre el Gran s'enfronta al desafiament d'alliberar el seu poble de la tirania persa, oferint una narrativa èpica i emocionant que captivarà els amants de la història i l'aventura. "L'Infern" de Carmen Mola: Amb el seu segell impactant i pertorbador característic, Carmen Mola torna amb una història envoltant que segueix els passos d'una ballarina i un estudiant de medicina enmig d'una trama d'homicidis i foscos secrets que els portarà al límit . "Sota terra seca" de César Pérez Gellida: Guanyador del Premi Nadal 2024, aquest thriller rural ens submergeix en els secrets foscos d'una hisenda a Extremadura, oferint una història plena d'intriga, suspens i girs inesperats que mantindran el lector en suspens fins a la darrera pàgina.

| Catalunya Press

La Rambla és un altre dels punts neuràlgics de Barcelona. Milers de persones s'hi passegen per gaudir de l'ambient especial que es respira aquest dia tan assenyalat, i les desenes de paradetes on comprar roses o llibres no fallen mai.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ja anticipava a primera hora del matí que aquest seria un Sant Jordi excepcional, ressaltant l'entusiasme de la gent per omplir els carrers des de bon matí.

La política catalana ha elogiat l'organització del dia festiu i n'ha subratllat l'abast més enllà de Barcelona, i ha destacat que és una Diada que se celebra a tot Catalunya.

| Catalunya Press

Qui tampoc ha faltat a la seva cita amb Sant Jordi a la Rambla ha estat l'ONCE, que ha tingut una parada on han vingut llibres de la col·lecció "Els meus Petits Herois".

| ONCE

Finalment, el Palau de la Generalitat tampoc no es podia quedar aliè a un dels moments més especials de l'any, i és per això que han decorat la façana de l'edifici. Roses a les finestres, imatges de llibres i una gran decoració d'un drac deixen la institució a punt per ser fotografiada per tothom que passeja pels carrers.

| Catalunya Press

Sant Jordi a la resta de províncies

Aquesta festivitat tan arrelada al sentiment català no s'ha viscut només a Barcelona, sinó que a la resta de províncies de Catalunya també n'ha estat el protagonista del dia. Per exemple, a Girona s'han col·locat 25 parades de llibres i 12 parades de flors, i la participació ha estat de gairebé 90 entitats.

Pel que fa a Lleida, alguns dels carrers on s'han estès les parades de flors i llibres han estat l'avinguda Francesc Macià i la rambla Ferran.

Finalment, a Tarragona hi han posat 137 parades i hi han tingut presència 13 llibreries, que estaran fins a les 21.00 hores.

Qualsevol persona que pugui passejar pels carrers principals de la seva ciutat, podrà viure l'ambient literari i gresca que es respira a Sant Jordi, una data en què l'amor i els llibres passen a ser el veritable protagonista.