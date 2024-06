Begoña Gómez, citada per declarar com a investigada el 5 de juliol

El Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid ha citat a declarar Begoña Gómez, esposa del president del Govern, Pedro Sánchez, el 5 de juliol vinent a les 10.00 hores en qualitat d'investigada per presumptes delictes de trànsit d'influències i corrupció en els negocis . Fonts jurídiques han confirmat a Europa Press que el jutge Juan Carlos Peinado interrogarà Gómez després d'escoltar --diumenge que ve 16 de juny-- diversos càrrecs de Red.es que compareixeran en qualitat de testimonis.

Gómez haurà d'acudir el 5 de juliol amb el seu advocat, l'exministre socialista d'Interior Antonio Camacho, que el representa en aquest procediment. En comparèixer com a investigada, podrà acollir-se al seu dret a no declarar o respondre només les preguntes del seu lletrat. La dona del cap de l'Executiu no tindrà obligació de contestar la resta de parts, inclosa la Fiscalia o les acusacions populars exercides per Manos Limpias, Vox o Moviment de Regeneració Política d'Espanya.

L'instructor va obrir diligències d'investigació l'abril passat en admetre a tràmit la denúncia que va presentar Manos Limpias contra Gómez, a qui acusava d'actuar "prevalent-se del seu estatus personal" com a dona del president del Govern.

"Ha recomanat o avalant per carta de recomanació amb la seva firma empresaris que es presentaven a licitacions públiques", denunciava el sindicat, que va donar suport a la seva denúncia en el que publica diversos diaris digitals i de paper, així com el conegut per tertúlies televisives.

L'Audiència Provincial de Madrid va avalar la decisió de dur a terme les indagacions, encara que va retreure al jutge que decretés el secret de les actuacions. Els magistrats van rebutjar el recurs de la Fiscalia --que demanava l'arxiu de les diligències-- en entendre que sí que existien "dades objectives suficients que legitimen l'inici de la investigació" pel que fa a les adjudicacions de l'Administració Pública a l'empresa Innova Next SLU de l'empresari Juan Carlos Barrabés.

Per tant, en menys d'un mes tocarà a la dona del president del Govern asseure's a la banqueta del jutjat en qualitat d'investigada.