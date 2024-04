Billie Eilish, Katy Perry i Lola Indigo acusen la IA de 'devaluar la música'

per Redacció CatalunyaPress

Una coalició diversa d'artistes, inclosos noms destacats com Billie Eilish, Katy Perry, Camila Cabello, Danna Paola, Lluís Fonsi, Joans, Jones Brothers, Jon Bon Jovi, Imagine Dragons, J Balvin, Nicki Minaj, Ryan Tedder, Sam Smith, Stevie Wonder i Zayn Malik s'han unit en un nou manifest que aborda l'ús indegut de la intel·ligència artificial (IA) per part d'algunes plataformes.

Aquest comunicat, també signat per destacats artistes espanyols com Lola Índigo, Luz Casal i Manuel Carrasco, reconeix el potencial positiu de la IA a la indústria musical, però fa una crida a evitar qualsevol aplicació que violi els drets d'autor.

La iniciativa pren rellevància en un context on grans companyies discogràfiques de tot el món han instat les principals plataformes de streaming a eliminar totes les cançons generades per IA que infringeixen els drets d'autor dels artistes. Aquest moviment reflecteix la preocupació creixent dins la indústria per protegir els drets dels creadors davant l'avenç de la tecnologia.

A continuació, podeu veure el manifest complet:

"Nosaltres, els membres sotasignats de les comunitats d'artistes i compositors, fem una crida als desenvolupadors d'intel·ligència artificial, les empreses de tecnologia, les plataformes i els serveis de música digital perquè deixin d'usar la intel·ligència artificial (IA) per infringir i devaluar els drets dels artistes humans.

No ens equivoquem: creiem que, quan es fa servir responsablement, la IA té un enorme potencial per promoure la creativitat humana i d'una manera que permeti el desenvolupament i el creixement d'experiències noves i emocionants per als fanàtics de la música a tot el món.

Malauradament, algunes plataformes i desenvolupadors estan emprant IA per sabotejar la creativitat i soscavar artistes, compositors, músics i titulars de drets.

Quan s'utilitza de manera irresponsable, la IA planteja enormes amenaces a la nostra capacitat de protegir la nostra privadesa, les nostres identitats, la nostra música i els nostres mitjans de vida. Algunes de les empreses més grans i poderoses utilitzen, sense permís, la nostra feina per entrenar models d'IA. Aquests esforços estan directament dirigits a reemplaçar el treball dels artistes humans amb quantitats massives de “sons” i “imatges” creats per IA que dilueixen substancialment les regalies que es paguen als artistes. Per a molts músics, artistes i compositors en actiu que simplement intenten arribar a final de mes, això seria catastròfic.

Si no es controla, la IA posarà en marxa una cursa cap al fons que degradarà el valor del nostre treball i evitarà que rebem una compensació justa per aquest.

És necessari aturar aquest atac a la creativitat humana. Ens hem de protegir contra l'ús predatori de la IA per robar veus i retrats d'artistes professionals, violar els drets dels creadors i destruir l'ecosistema musical.

Fem una crida a tots els desenvolupadors d'IA, empreses de tecnologia, plataformes i serveis de música digital perquè es comprometin a no desenvolupar ni implementar tecnologies, continguts o eines de generació de música d'IA que soscavin o reemplacen l'art humà dels compositors i artistes o ens neguin una compensació justa per la nostra feina”.