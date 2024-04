Bomba! Tarantino cancel·la la seva desena (i última) pel·lícula

Sorpresa monumental a Hollywood. Quentin Tarantino ha decidit no seguir endavant amb la seva pel·lícula The Movie Critic , que estava prevista com la seva desena i última obra. Segons reports de Variety, fonts properes al director indiquen que a causa de diferències creatives, Tarantino no té intenció de reescriure el guió ni de reprendre el projecte en el futur. En canvi, s'enfocarà a desenvolupar una idea nova.

L'exclusiva la va donar el portal Deadline , que encara que la decisió de cancel·lar la pel·lícula que estava rodant està presa i és definitiva, encara no s'han proporcionat explicacions o raons concretes per a aquest canvi sobtat al projecte. Això és sorprenent considerant que la pel·lícula semblava estar en una etapa avançada de desenvolupament, i fins i tot s'havia gairebé confirmat la participació de Brad Pitt com a protagonista, cosa que hauria marcat una nova col·laboració entre Pitt i Tarantino després del seu èxit conjunt a Once upon a time in Hollywood .

L'anunci va sorprendre, ja que el guió estava pràcticament acabat i la filmació s'hauria de posar en marxa aquest mateix 2024.

Manca saber, doncs, en quin nou projecte s'embarca el cineasta de Knoxville per acabar la seva carrera.

La filmografia de Tarantino

Reservoir Dogs (1992) - El debut de Tarantino que es va convertir en un clàssic del cinema independent, centrat en un robatori de diamants que surt malament.

Pulp Fiction (1994) - Guanyadora de la Palma d'Or i una icona cultural, aquesta pel·lícula entrellaça diverses històries de criminals a Los Angeles, famosa pel seu diàleg enginyós i estructura no lineal.

Jackie Brown (1997) - Una adaptació de la novel·la "Rum Punch" d'Elmore Leonard, és un homenatge a les pel·lícules de blaxploitation dels anys 70.

Kill Bill: Vol. 1 (2003) i Kill Bill: Vol. 2 (2004) - Aquestes dues parts expliquen la història de venjança d'una assassina coneguda com La Novia, que busca justícia contra els seus antics companys d'esquadró d'assassins.

Death Proof (2007) - Part del projecte doble pel·lícula "Grindhouse", aquest thriller d'acció presenta una trama centrada en un doble de risc psicòpata que utilitza el seu cotxe "a prova de mort" per executar assassinats.

Inglourious Basterds (2009) - Un relat fictici d'un grup de soldats jueus-americans que planegen assassinar líders nazis a la França ocupada durant la Segona Guerra Mundial.

Django Unchained (2012) - Un western dramàtic que segueix un esclau alliberat a la recerca per rescatar la seva dona d'un brutal propietari de plantació a Mississippi.

The Hateful Eight (2015) - Un western de misteri i suspens que es desenvolupa en una cabana durant una tempesta de neu, on vuit viatgers han de descobrir els secrets i motivacions els uns dels altres.

Once Upon a Time in Hollywood (2019) - Ambientada el 1969, aquesta pel·lícula explora la vida d'un actor de televisió en declivi i el seu doble de risc, entrellaçant les seves històries amb els esdeveniments reals del Hollywood de l'època.