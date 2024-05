Bones notícies per a Shakira: arxivada la segona causa per frau a Hisenda

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció 2 d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha arxivat la segona causa oberta contra Shakira per presumpte frau a Hisenda.

En una interlocutòria consultada per Europa Press aquest dijous, la jutgessa arxiva la causa provisionalment i la remet a Hisenda i l'Agència Tributària de Catalunya perquè "puguin realitzar les actuacions procedents a la via administrativa" si correspon una sanció.

Shakira va acceptar al novembre una condemna de tres anys de presó per frau fiscal, que no li va comportar entrar a la presó, i la Fiscalia havia demanat a la jutgessa d'Esplugues de Llobregat que arxivés aquesta segona causa, que es va obrir per una querella de l'acusació pública setmanes abans del seu judici per la causa anterior.

A la querella que va obrir la causa, Fiscalia reclamava 6,6 milions a l'artista, i després d'investigar el cas totes les parts van estar d'acord a arxivar la via penal.

En concret, el fiscal va valorar que no hi ha "indicis suficients" d'un suposat delicte contra Hisenda per l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i l'impost sobre el patrimoni (IP) del 2018.

No tenia “ànim de defraudar

A la interlocutòria que arxiva el cas, la jutgessa instructora afirma que "comparteix" els arguments del fiscal, i recorda que les irregularitats en la declaració de Shakira del 2018 ja es van assenyalar al seu moment i que, perquè siguin delicte, s'han d'haver fet "amb ànim de defraudar Hisenda", i la jutgessa considera que no hi ha cap indici en aquest sentit, ni tampoc que hagués omès informació i documentació.

En qualsevol altre cas, pot ser que li correspongui una sanció administrativa, per la qual cosa la jutgessa ha traslladat el cas a Hisenda i l'Agència Tributària de Catalunya perquè el puguin valorar.

"Totalment satisfeta"

Després de conèixer-se la decisió, l'advocat de Shakira, Pau Molins, ha expressat en un comunicat: "La nostra clienta està totalment satisfeta que per fi es reconegui que no va cometre cap frau penal, però la seva lluita contra l'Agència Tributària espanyola no s'acaba aquí" .

Per Molins, l'arxiu de la causa "demostra que mai no hi va haver comportament defraudatori per part de la cantant", i l'advocada Miriam Company, que també participa a la defensa, ha valorat que era més que evident que Shakira no tenia intenció de defraudar.

L'advocat fiscalista de la cantant, José Luis Prada, ha recordat que a l'Audiència Nacional (AN) segueix oberta una causa contra Shakira per presumpte frau el 2011, cosa que ha titllat d'inconcebible perquè aquell any l'artista va estar de gira mundial i " era impossible que la cantant fos "resident fiscal" a Espanya.