Brussel·les treballa per crear graus universitaris conjunts a nivell europeu

La Comissió Europea ha plantejat aquest dimecres 27 de març una sèrie de criteris que estableixen les bases per crear graus universitaris a nivell europeu, instant els Estats membres i les institucions educatives a fer passos per avançar en el pla de titulacions conjuntes dins de la Unió .

Mitjançant diverses mesures que hauran d'aprovar els 27, Brussel·les planteja un enfocament gradual per arribar a la creació de títols europeus. Així, els Estats membres podran triar diferents canals per unir-se als esforços compartits per tenir un títol europeu i per integrar aquest tipus de títols a la seva legislació.

En roda de premsa des de Brussel·les, el vicepresident comunitari d'Estil de Vida Europea, Margaritis Schinas, ha explicat que aquestes propostes posen "claredat i perspectiva" per a una iniciativa com els graus conjunts que demanen els centres educatius mateixos i que busca facilitar el reconeixement de formació universitària al si del bloc.

"Hi ha encara molts obstacles que fan malbé la creació d'una dimensió europea de l'educació, però no podem permetre que algunes formalitats s'interposin", ha argumentat Schinas, assenyalant que els graus conjunts seran en el futur una realitat com l'espai Schengen, el programa d'intercanvi universitari Erasmus, euro o mercat únic.

Una opció sobre la taula és assignar una "etiqueta europea preparatòria" als programes de titulació conjunta que compleixin els criteris europeus, de manera que els estudiants rebran un certificat juntament amb el seu títol conjunt.

Un altre pas que Brussel·les proposa és la creació com a tal d'un grau europeu basat en criteris comuns acordats a escala europea i concedit conjuntament i de forma voluntària per un grup d'universitats a Europa. La idea darrere aquesta iniciativa és comptar amb graus, màsters i doctorats a nivell transnacional a la Unió que siguin reconeguts automàticament pels 27, però que els imparteixin institucions nacionals dels Estats membres.

El futur grau europeu donaria més oportunitats als alumnes per estudiar a diferents universitats a Europa ia les institucions més facilitats per crear programes conjunts amb altres centres educatius europeus. Aquesta va ser impulsada en el marc de l'estratègia educativa de la Comissió Europea el 2022, que pretenia reforçar el paper de les universitats i potenciar una cooperació més gran a nivell europeu.

Per seguir la proposta i facilitar-ne la posada en pràctica, l'Executiu europeu donarà suport als Estats membres a través d'un laboratori de política europea de titulacions, organisme de nou encuny recolzat pel programa Erasmus i que estarà en funcionament des del 2025. La idea és implicar els 27 i la comunitat d'ensenyament superior en l'elaboració de directrius per a un títol europeu.

Els criteris

Entre els criteris publicats per l'Executiu europeu per avançar en els títols conjunts hi ha que el programa sigui ofert per almenys dues universitats en almenys dos estats membres diferents, sent dissenyat i impartit conjuntament per totes les institucions participants. Aquests programes han de comptar amb polítiques, procediments i disposicions que defineixin la planificació i qüestions organitzatives i administratives, deixant un paper en la presa de decisions als representants dels estudiants.

Sobre la qualitat de l'ensenyament, Brussel·les apunta que es farà de conformitat amb les normes i directrius per a la Garantia a l'Espai Europeu d'Educació Superior (ESG) i seran avaluats pel Registre Europeu de Garantia de la Qualitat a l'Ensenyament Superior (EQAR) ).

Aquests requisits són el resultat d'un treball conjunt de l'Executiu europeu amb més de 140 institucions d'ensenyament superior de tots els Estats membres, 17 ministeris i 20 agències nacionals de garantia de la qualitat, organitzacions d'estudiants i interlocutors econòmics i socials.