Caiguda de temperatura i pluges a Catalunya aquest dijous

per Redacció CatalunyaPress

Les precipitacions amenaçaran aquest dijous 16 de maig la meitat nord peninsular, en una jornada que portarà una baixada lleugera de les temperatures a gairebé tot el país, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

A més, es mantindran els avisos per precipitacions i tempestes a Barcelona i Tarragona, si bé només fins a primeres hores del matí. Tot i això, a Girona es preveu que persisteixin fins passada la tarda.

Així mateix, s'esperen intervals i ratxes de vent fort a les Canàries, Alborán i litorals del nord de Galícia i Cantàbric occidental. Per la seva banda, al sud-est peninsular es preveuen temperatures més elevades que a la resta del país, amb cels clars.

Igualment, s'esperen precipitacions des de primeres hores a Astúries i Galícia i tampoc no es descarten al principi en punts del vessant cantàbric, alt Ebre i Pirineus. A la tarda es preveu que tendeixin a intensificar-se ia estendre's a altres regions del terç nord, sent també probables, de manera ocasional, a la resta de la meitat nord, regions del sud-oest ia les Balears, on predominaran els intervals ennuvolats.

Pel que fa als termòmetres, l'AEMET espera que les temperatures màximes augmentin de forma lleugera a la meitat nord-oest peninsular ia les Balears, més acusadament a litorals de la Comunitat Valenciana, nord de les Balears i zones d'Extremadura. D'altra banda, preveu que tendeixin a baixar de forma lleugera a la resta, que les mínimes augmentin a l'altiplà nord i Extremadura, baixant de forma lleugera a la resta. Es preveuen gelades als Pirineus i, amb baixa probabilitat, a altres zones de muntanya de la Península.

La cota de neu se situarà en 1.500 i 2.000 metres al Pirineu, i, amb menys probabilitat, a l'entorn de 1.600 i 2.000 metres a la Cantàbrica i altres muntanyes de la meitat nord. Així mateix, l'AEMET no descarta boires i bancs de boira matinals a muntanyes de la meitat nord peninsular, interior de Catalunya i a les Balears.

A les Canàries s'esperen cels ennuvolats al nord amb probables pluges febles ocasionals, i intervals ennuvolats al sud. A més, l'AEMET espera que bufen vents alisis amb intervals forts.