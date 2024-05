El canvi climàtic està posant en risc la tradició dels castells

Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, a través de la Càtedra URV per a l'Estudi del Fet Casteller, explorarà com impacta el canvi climàtic a les diades castelleres, ja que l'increment de temperatures "poden convertir les places en entorns extremadament calorosos”.

Aquestes jornades, i especialment les que se celebren a l'estiu, en hores centrals del dia i en espais oberts, "s'exposen a unes condicions meteorològiques que poden comprometre la seguretat de les persones que hi participen i l'èxit de l'activitat", informa la URV en un comunicat aquest dijous.

El projecte inclou una anàlisi sobre com ha evolucionat la temperatura a les principals jornades de castells durant les últimes quatre dècades, i també s'identificaran quines condicions meteorològiques incideixen "més" en la realització de l'activitat i s'elaboraran propostes.

Els primers resultats del projecte indiquen un augment "significatiu" de la temperatura durant les hores centrals del dia en dates significatives a les diades castelleres, com la de Sant Joan a Valls (Tarragona) o la de Santa Tecla a Tarragona.

Aquestes dades preliminars "subratllen la importància de desenvolupar estratègies d'adaptació per assegurar la continuïtat de la tradició castellera davant dels reptes plantejats pel canvi climàtic".

Es preveu que els resultats complets de l'estudi estiguin a finals de tardor d'aquest any, i la investigació ajudarà a preservar el patrimoni cultural immaterial i també a "proporcionar dades valuoses per a l'adaptació d'altres activitats culturals".

Què són els castells?

Els castells, una tradició arrelada a Catalunya, són torres humanes que representen no només destresa física, sinó també un sentit profund de comunitat i orgull cultural. El seu origen es remunta al segle XVIII, quan es creu que van sorgir a la regió de Tarragona com a manifestació de resistència cultural durant l'opressió espanyola. Inicialment eren part de festivitats religioses, però amb el temps es van convertir en esdeveniments socials i competitius.

Els castells es construeixen mitjançant una curosa coordinació i treball en equip. Cada torre consta de diverses "plantes" de persones, amb un tronc sòlid a la base i nivells ascendents més petits. La cúspide està coronada per un enxaneta, un nen o nena que simbolitza el futur i l'esperança. Cada moviment és coreografiat i requereix un equilibri perfecte, confiança i sincronització entre els participants.

Avui dia, els castells són més que una tradició, són símbol d'identitat catalana. Es presenten a festivals com el Concurs de Castells de Tarragona, on equips competeixen per construir les torres més altes i complexes. A més del seu aspecte físic, els castells representen valors com ara el treball en equip, la solidaritat i la determinació. A través de generacions, han resistit el pas del temps i han demostrat que la força d'una comunitat va més enllà dels seus fonaments físics.