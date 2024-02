La classificació d'edat de Mary Poppins canvia per llenguatge inadequat

La classificació d'edat de Mary Poppins ha augmentat d'U (Universal) a PG (Orientació parental). La pel·lícula de 1964 segueix Julie Andrews com la mainadera Mary Poppins, que injecta diversió a les vides de la rígida i acomodada família Banks, inspirant els seus entremaliats fills a través de la màgia.

La Junta Britànica de Classificació de Pel·lícules ha qualificat el clàssic de la mainadera màgica com a tal a causa del seu "llenguatge discriminatori", segons el seu lloc web.

La descripció justifica la qualificació amb el llenguatge i descriu la pel·lícula com a "lleugera i divertida" amb alguns "moments de por" que es "resolen ràpidament".

S'informa que es tracta d'una mesura recent i que el llenguatge discriminatori gira al voltant de l'ús del terme holandès hotentotes, un terme amb càrrega racial. S'utilitzava originalment al segle XVII pels europeus blancs per descriure els khoikhoi, una població indígena nòmada del sud. Àfrica.

Sovint considerats com un dels pobles més antics del món, els khoikhoi van ser expulsats de les seves terres i la seva organització social va ser danyada i destruïda per l'expansió colonial blanca.

Quan els holandesos es van apoderar de terres per conrear, els khoikhoi van ser desposseïts, assassinats o esclavitzats. Aquells que van optar per quedar-se van acabar com a treballadors agrícoles per als colons invasors.

L'almirall Boom, interpretat per Reginald Owen, utilitza la paraula dues vegades al llarg de la pel·lícula, referint-se directament al poble Khoikhoi cada vegada.

En un moment, penja del sostre d'un pot i pregunta si un dels nens de Banks lluitarà contra ells.

Més endavant a la pel·lícula, quan els escura-xemeneies –amb les seves cares ennegrides pel sutge– ballen al sostre, ell diu que estem sent “atacats” per ells, abans d'apuntar amb focs artificials als treballadors.

Mary Poppins és un èxit de la història del cinema. La pel·lícula es va estrenar amb èxit comercial i de crítica, recaptant 44 milions de dòlars a taquilla a la seva estrena.

Dick Van Dyke, David Tomlinson i Glynis Johns també van protagonitzar papers secundaris. Johns, que va interpretar Winifred Banks, va morir als 100 anys el gener de 2024 .

La pel·lícula es va rodar íntegrament als estudis Walt Disney a Burbank,