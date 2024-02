Canvis a la Llei de Mobilitat: hi haurà peatges a les entrades de les ciutats?

La Llei de Mobilitat torna a estar sobre la taula, en ple debat polític. Dimarts passat 13, el Govern va tornar a donar llum verda a l'avantprojecte. Això arriba després que l'anterior tramitació legislativa decaigués amb el canvi de legislatura i l'anticipació electoral.

Ara, després de les incorporacions parlamentàries, la voluntat i el compromís de l'executiu de Pedro Sánchez és aprovar-la definitivament abans que s'acabi el 2024. Això respon que és la data límit marcada en el marc del lliurament dels fons europeus.

Entre les mesures, es volen impulsar modalitats de transport més eficients com la compartida, el transport públic. La norma obliga les empreses a desenvolupar plans de mobilitat i encara que no fa cap al·lusió als polèmics peatges a l'autopista, sí que ho fa dels urbans.

De fet, la normativa, per primer cop, donaria permís, per primer cop, als ajuntaments d'algunes ciutats per instal·lar peatges als seus accessos.

Això està pensat per a les urbs on hi ha Zones de Baixes Emissions (ZBE). Segons el RACE, els municipis espanyols on això existeix són Barcelona, Madrid, València, Pamplona, la Corunya, Pontevedra, Còrdova, Sevilla, La Línia i Estepona.

No és obligatori

De seguida va sorgir el debat sobre si seria obligatori pagar per accedir a aquestes 10 localitats... encara que el ministre de Transports, Óscar Puente, va voler sortir ràpidament al pas. "Seran els municipis els que decideixen si implanten o no el sistema", ha assegurat, deixant clar que la potestat residirà als respectius governs municipals.

El titular de Transports ha dit que la intenció és que Espanya, "que ja és un referent en matèria d'infraestructures, tingui una mobilitat a l'alçada". La llei hauria de garantir, segons les seves paraules, que "el transport garanteixi l'accés a drets com el treball, l'oci o la salut", ha afegit.

Com funcionen aquests peatges urbans?

Els peatges urbans són una modalitat de tarifa que les ciutats poden adoptar per regular laccés de vehicles a àrees específiques. Funcionen de manera similar als peatges que es troben a autopistes i autovies.

A Espanya, els ajuntaments tenen la facultat d'implementar aquests peatges per abordar preocupacions mediambientals i restringir el trànsit a determinades zones.

Aquestes taxes podrien ser aplicades en conjunció amb les ZBE que ja estan sent planificades per moltes ciutats. El ministre Puente va voler deixar clar que la legislació proporciona un marc que permet als ajuntaments establir aquests peatges dins dels seus termes municipals.