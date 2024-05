Cap de setmana sense platja: anticipen pluges al litoral de Catalunya aquest dissabte

per Redacció CatalunyaPress

Guardeu el banyador i les tovalloles, perquè aquest cap de setmana plourà al litoral català. La inestabilitat al nord peninsular continuarà aquest dissabte i plourà al nord i nord-oest peninsular, amb Barcelona i Girona (Catalunya) en avís, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Mentrestant, els termòmetres pujaran a l'altiplà sud i a Múrcia arribaran als 30ºC.

En general, l'organisme estatal espera que persisteixi una situació d'inestabilitat al nord peninsular per una baixa que evoluciona DANA. Així, hi haurà un predomini de cels ennuvolats i precipitacions.

Durant la tarda, preveu que es formi nuvolositat d'evolució diürna, que les precipitacions s'intensifiquin, acompanyades de tempestes ocasionals, i que s'estenguin a la resta del terç nord i la muntanya del centre. En concret, les pluges poden ser localment fortes a Catalunya i no es pot descartar que també ho siguin a l'interior nord-oest peninsular.

Així mateix, hi haurà intervals ennuvolats a la zona centre peninsular, Llevant i Balears, sense descartar algun xàfec feble i aïllat en zones planes del centre. Mentrestant, la meitat sud estarà poc ennuvolada.

A més, les Canàries espera un augment de nuvolositat amb precipitacions a les illes de més relleu, i l'AEMET no descarta també algun xàfec feble a la resta. D'altra banda, hi haurà gelades febles als Pirineus i la cota de neu se situarà entre els 1.600 i els 2.000 metres (m) al nord-oest i en 2.000 m al Pirineu.

Pel que fa a les temperatures, les màximes estaran en augment a l'altiplà sud i en descens a Llevant. Paral·lelament, les mínimes pujaran a Galícia i Girona i baixaran a l'altiplà sud. Els valors més alts de les capitals de província seran els 30ºC de Múrcia, els 29ºC de Sevilla i els 28ºC de Còrdova.

A més, hi haurà probables boires i boires matinals a l'extrem nord, al sistema Central, Estret, Balears i muntanya canària. Així mateix, bufaran vents fluixos a moderats de component oest a la Península, excepte al nord-est ia les Balears, on seran de direcció variable. Mentrestant, a Galícia rolaran a nord i hi haurà alisi moderat a les Canàries.