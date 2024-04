Cap de setmana amb temperatures de juny a Catalunya

per Redacció CatalunyaPress

Catalunya ha registrat aquest 13 i 14 d'abril un cap de setmana calorós per a l'època de l'any, amb temperatures diürnes pròpies del juny, ha assegurat el Servei Meteorològic de Catalunya en un comunicat d'aquest dilluns.

Durant aquest cap de setmana s'han produït inversions tèrmiques nocturnes, amb diferències de més de 25 graus en alguns punts, i l'Observatori Fabra de Barcelona ha arribat a registrar 29,4 graus, "nou rècord d'abril als 110 anys de dades" .

La temperatura màxima ha superat els 30 graus a sectors de la Catalunya central i de zones de Lleida, així com a àrees del prelitoral, sobretot a Terres de l'Ebre (Tarragona), on dissabte es va arribar als 33,2 graus a Vinebre, o els 32,3 graus d'Aldover diumenge.

En algunes zones de Catalunya ha estat una calor "insòlita" per ser abril, ja que entre dissabte i diumenge 24 de les 142 estacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (Xema) i de la Xarxa d'Observadors Meteorològics (Xom), amb més de 20 anys de dades, han registrat la temperatura més alta en un mes d'abril.

La temperatura nocturna també ha estat alta en sectors elevats: entre dissabte i diumenge 5 de les 117 estacions de la Xema van registrar "la temperatura mínima diària més alta" en un mes d'abril, totes situades per sobre dels 2.200 metres de altitud.

Diferència entre temperatura màxima i mínima

A més, el cel serè i l'absència de vent "han afavorit una amplitud tèrmica molt accentuada" a zones de l'interior, prelitoral ia les valls del Pirineu, en alguns casos amb diferències de més de 25 graus entre la temperatura màxima i mínima diàries.

En aquests punts, l'ambient ha estat fresc o fred de matinada, amb valors normals per a l'època, però de dia la temperatura ha augmentat i la màxima era pròpia del juny, amb uns 10 graus per sobre dels valors normals a mitjans d'abril , "l'anomalia més gran aquest any".

L'estació de Das-Aeròdrom a La Cerdanya (Girona) va mesurar una amplitud tèrmica diària de 28,6 graus al llarg de dissabte, amb 0,6 graus sota zero de mínima i 28 graus de màxima.

El segon episodi càlid

Aquest cap de setmana, l'estació de radiosondeig de Barcelona ha oscil·lat entre 12 i 14 graus el nivell de referència de 850 hectopascals (uns 1.600 metres d'altitud), amb un màxim de 14,8 graus durant la nit de diumenge a dilluns. que suposa uns 8 graus per sobre de la mitjana daquesta època, que és de 6 graus.

Aquest episodi càlid és el segon que es registra aquest abril, ja que fa una setmana la temperatura en aquest nivell de referència va ser "encara més alta", de fins a 17,8 graus el dissabte 6 d'abril al migdia, que implica una anomalia tèrmica de prop de 12 graus respecte a la mitjana.

D'altra banda, l'estació de Margalef (Tarragona) va registrar la primera nit tropical, amb 21,6 graus de mínima, la nit del 6 al 7 d'abril, i és la "més primerenca" que han mesurat les estacions de la Xema.

Entre el diumenge 7 i el dilluns 8 d'abril, 6 de les 33 estacions de la Xom van registrar les temperatures mínimes més altes per a un abril, amb dades de més de 50 anys: 17,9 graus a Montblanc (Tarragona) i 15,8 graus a Lleida - Torre Ribera.