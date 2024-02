Carlos Mazón anuncia les ajudes per als afectats per l'incendi de València

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, juntament amb l'alcaldessa de València, María José Catalá, han anunciat el primer conjunt d'ajuts destinats als afectats per l'incendi a l'edifici de València.

Mazón ha explicat que el proper dilluns 26 de febrer se celebrarà un Ple extraordinari del Govern valencià per iniciar les primeres ajudes "immediates", que podrien assolir fins a 10.000 euros per cobrir necessitats bàsiques, així com un màxim de 1.500 euros mensuals per a lloguer.

En aquest sentit, Mazón ha informat que la Generalitat ha decretat 3 dies de dol, mesura que també ha adoptat l'Ajuntament de València, que ha suspès tots els esdeveniments oficials. Alhora, el president ha anunciat que dilluns s'activarà el primer paquet d'ajudes "urgents", el qual estarà disponible per a les famílies afectades mitjançant una finestreta única a l'Ajuntament de València.

Dins d'aquestes mesures, es preveu un rang d'ajuts que oscil·len entre 6.000 i 10.000 euros per a l'adquisició d'articles bàsics com ara roba o aliments, destinats a aquells individus que han perdut la llar.

Així mateix, s'ha anunciat un subsidi mensual d'entre 1.000 i 1.500 euros per a les famílies que optin per llogar un habitatge, i s'ha assenyalat que els que elegeixin comprar una propietat estaran exempts d'impostos.

A més d'aquestes subvencions directes, que podrien complementar-se amb altres provinents de diferents administracions, Mazón ha informat que es donarà prioritat a la inscripció a centres de dia o residències per a persones dependents que ho necessitin, així com per a aquells que requereixin reescolarització.

Els afectats també rebran transport públic interurbà de manera gratuïta.

Ara com ara, l'incendi ha deixat 4 persones mortes i 19 desaparegudes. Els ferits han estat traslladats a recintes hospitalaris.