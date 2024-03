Els casaments religiosos ja no estan de moda a Catalunya: triomfa el matrimoni civil

per Redacció CatalunyaPress

Un estudi recent realitzat per l'escola de negocis TBS Education-Barcelona ha revelat que Catalunya manté la seva posició com la comunitat autònoma amb més preferència pels matrimonis civils des del 2013. Segons les dades recopilades, aquesta tendència ha anat augmentant, mostrant una diferència cada més marcada entre els matrimonis civils i religiosos a la regió.

El 2013, les noces religioses representaven només el 17% del total, mentre que les civils constituïen el 83%. Aquestes xifres han experimentat un canvi significatiu en els darrers anys. Per a l'any 2022, les noces civils han pujat fins a assolir el 90%, mentre que les religioses han baixat al 10%, la qual cosa significa que només 1 de cada 10 casaments a Catalunya són religiosos.

Aquest fenomen no és exclusiu de Catalunya, ja que altres comunitats autònomes també han experimentat canvis semblants, encara que a diferents ritmes. Per exemple, Extremadura, que el 2013 tenia una diferència de només dos punts percentuals entre casaments religiosos i civils, ha vist com aquesta bretxa s'ha ampliat considerablement, amb un 29% de casaments religiosos i un 71% de casaments civils actualment.

El doctor Edgar Sánchez, expert en Comportament del Consumidor i Neuromàrqueting, ha investigat possibles correlacions entre el tipus de matrimoni i el PIB per càpita. Les seves troballes suggereixen que en un 47% de les comunitats autònomes hi ha una correlació alta entre els dos factors. Tot i això, adverteix que cal tenir precaució en interpretar aquesta conclusió, ja que el PIB no és un indicador directe d'ingressos.

A nivell nacional, l'estudi revela que Espanya té una de les taxes de matrimoni més baixes de la Unió Europea, amb una mitjana de 3,3 casaments per cada 1.000 habitants a la darrera dècada. Tot i que els matrimonis han augmentat des del punt més baix registrat el 2020, encara no s'ha recuperat el ritme previ a la pandèmia. El 2019, la taxa de matrimoni era de 3,5 per cada 1.000 habitants.

L'estudi també destaca que els espanyols tendeixen a casar-se a una edat més avançada en comparació amb altres països europeus. Les dones espanyoles es casen de mitjana als 33,4 anys, mentre que els homes ho fan als 35,6 anys. Aquests resultats reflecteixen les tendències demogràfiques i socials del continent, segons Sánchez, que subratlla la importància de comprendre les particularitats culturals, econòmiques i socials de cada país a l'anàlisi dels matrimonis civils i religiosos.