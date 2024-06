Castellfollit de la Roca: Joies amagades que has de veure

Castellfollit de la Roca és un poble que penja espectacularment sobre un penya-segat de roca basàltica, oferint unes vistes que desafien la gravetat i deixant sense alè tots els seus visitants. El seu singular emplaçament, entre els rius Fluvià i Toronell, ha modelat no només la geografia sinó també el caràcter i la història d'aquesta joia catalana.

A banda de la seva innegable bellesa natural, la riquesa cultural i arquitectònica de Castellfollit de la Roca el converteix en una destinació imprescindible per a aquells que busquen explorar els tresors amagats de Catalunya.

Al llarg d'aquest article, desgranarem alguns dels llocs més emblemàtics i menys coneguts dels voltants de Castellfollit de la Roca, com ara la Passarel·la mirador de Castellfollit de la Roca, on la vista es fon amb el paisatge; Sant Miquel de Sacot, una església romànica envoltada d'històries; la veïna ciutat d'Olot, coneguda pel patrimoni artístic i natural; el fascinant Volcà de Santa Margarida, i l'emocionant pont des d'on contemplar Castellfollit de la Roca en tota la seva esplendor.

Aquests llocs no només reflecteixen la diversitat i la riquesa d'aquesta regió sinó que també conviden a una experiència inoblidable.

Passarel·la mirador de Castellfollit de la Roca

Per experimentar una de les vistes més impressionants de Castellfollit de la Roca, la Passarel·la mirador és el lloc ideal. Situada al final d'un passeig a peu des del riu, aquest mirador ofereix una perspectiva única del poble assentat sobre la dramàtica cinglera basàltica.

Aquí, els visitants poden capturar fotografies espectaculars, amb el poble elevant-se majestuosament sobre les roques, una vista que sens dubte deixa una impressió duradora.

Descripció

La Passarel·la mirador s'estén sobre el riu Fluvià, proporcionant un angle perfecte per apreciar l'extensió gairebé quilomètrica del cingle basàltic sobre el qual s'assenta el poble. Aquest punt estratègic no només és ideal per a la fotografia, sinó també per simplement admirar la magnificència natural i arquitectònica de Castellfollit de la Roca.

Activitats recomanades

Visitar aquest mirador és una activitat obligatòria per als que gaudeixen del trekking lleuger i de la fotografia. La ruta fins al mirador és plena d'escenes naturals encantadores, ideal per a una caminada relaxant i enriquidora.

Consells de visita

Es recomana portar calçat còmode per al passeig fins a la passarel·la i una càmera per capturar les vistes. És millor visitar durant les hores de menys calor del dia, com el matí d'hora o cap al tard, per a una experiència més agradable i per capturar la millor llum per a fotografies.

Sant Miquel de Sacot

Sant Miquel de Sacot és una església romànica situada a la Cot, un nucli dispers de Santa Pau a la Garrotxa, Catalunya. A una alçada d'uns 640 metres sobre el nivell del mar, aquest temple va ser originalment un petit temple romànic, com ho confirmen les escasses restes conservades a la façana de l'actual estructura. Al llarg dels segles, ha estat reconstruïda i ampliada, adoptant un estil neoclàssic al segle XVIII.

Descripció

L´església de Sant Miquel de Sacot destaca per la seva nau única amb un cor que s´estén en forma de trifori, donant lloc a capelles laterals. El retaule principal, datat el 1863, juntament amb les pintures de l'interior del segle XVIII i XIX, adornen el presbiteri, mostrant escenes de la vida de Sant Miquel.

Activitats recomanades

La zona convida a fer diverses activitats a l'aire lliure, des de senderisme fins a rutes de ciclisme de muntanya, aprofitant els paisatges naturals que envolten aquesta històrica església. És un lloc ideal per als amants de la història i la natura.

Consells de visita

Es recomana visitar durant els mesos més temperats per gaudir plenament de les rutes de senderisme i les vistes panoràmiques. Portar calçat adequat per a caminades és essencial, així com una cambra per capturar la bellesa tant del patrimoni arquitectònic com del natural.

Olot

Descripció

Olot, coneguda com la ciutat dels volcans, es troba a la comarca de la Garrotxa, a Catalunya. Aquesta ciutat està envoltada d´un paisatge natural únic, dominat per cons volcànics i muntanyes. Entre els seus principals atractius hi ha el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i la Basílica de la Mare de Déu del Tura, així com el seu interessant Museu d'Olot i el vibrant Mercat Municipal.

Activitats recomanades

Els visitants poden explorar els cons volcànics i gaudir de senderisme al Parc Natural. Recórrer el nucli antic i visitar la Basílica també són activitats altament recomanades. Per als amants de la gastronomia, Olot ofereix plats locals exquisits com les patates d'Olot i els embotits típics de la Garrotxa.

Consells de visita

És aconsellable portar roba còmoda i calçat adequat per a les caminades pel parc. Informar-se sobre els horaris dobertura dels llocs dinterès i reservar amb anticipació durant les temporades alta és recomanable per evitar inconvenients.

Volcà de Santa Margarida

Descripció

El Volcà de Santa Margarida és un antic volcà situat a la comarca de la Garrotxa, destacat pel cràter circular únic, on s'assenta una ermita romànica.

Amb una alçada de 682 metres i un perímetre de cràter de 2000 metres, aquest volcà mixt ha tingut erupcions de tipus estrombolià i freatomagmàtic, i l'última fa aproximadament 11.000 anys. Avui, el cràter és un ampli prat verd, envoltat d´alzinars i boscos caducifolis, oferint un paisatge espectacular.

Activitats recomanades

Visitar el Volcà de Santa Margarida proporciona una experiència única, essent possible fer caminades fins al cràter on es troba l'ermita. És part de l'itinerari 1 del Parc Natural, que també connecta amb altres punts d'interès com ara la Fageda d'en Jordà i el volcà del Croscat. Aquest lloc és perfecte per als amants de la natura i la geologia.

Consells de visita

Per a una visita òptima, es recomana acudir a la primavera, estiu o hivern, evitant la tardor per ser molt concorregut. És important portar calçat còmode per a les caminades i considerar un pícnic al prat del cràter. L'àrea de Santa Margarida ofereix aparcament per un cost de 4 euros, a més de taules de pícnic i serveis sanitaris.