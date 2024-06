Catalunya té activat l'avís per pluges i forts vents

per Gabriel Izcovich

Aquest dilluns, Catalunya estarà sota avís groc per risc de pluges i tempestes, amb previsió de ruixats i tempestes localment fortes especialment al nord de la comunitat. A més, s'espera que la regió experimenti intervals de vent fort, especialment a les àrees de l'Empordà i el Baix Ebre.

Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), la inestabilitat atmosfèrica afectarà gran part del territori català. En particular, el Pirineu oriental veurà una abundant nuvolositat amb ruixats que poden anar acompanyats de tempestes i, ocasionalment, de calamarsa. Aquestes condicions s'estendran a la resta de Catalunya al llarg del dia, amb especial intensitat al nord, on els ruixats poden ser localment forts.

A l'Empordà i al Baix Ebre, els vents forts se sumaran a les condicions adverses, incrementant el risc en aquestes zones. Els ciutadans han d'estar preparats per a possibles interrupcions i prendre precaucions addicionals a causa de les condicions climàtiques severes.

Resta d´Espanya

A la resta del país, sis comunitats autònomes més també estan en avís groc per pluges i tempestes. Aragó, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Extremadura, la Regió de Múrcia i el País Valencià s'enfronten a riscos similars de tempestes i pluges intenses. La Comunitat de Madrid, per part seva, té avís únicament per pluja.

A més de Catalunya, Andalusia està en alerta per forts vents, amb intervals de vent fort esperats als litorals de l'oest de Galícia i Alborán. Es preveu que les temperatures màximes baixin a les Balears, l'est peninsular i l'altiplà Sud, mentre que les mínimes tendiran a baixar a la meitat nord del país.

En altres regions, com el nord-est de Galícia, l'àrea cantàbrica, l'alt Ebre i l'entorn de Cadis, predominaran cels ennuvolats amb probables precipitacions febles i disperses. També hi haurà abundant nuvolositat i ruixats amb tempesta al sistema Central, l'altiplà Sud, el sud de l'altiplà Nord i la Ibèrica oriental, estenent-se a interiors de l'est i sud-est peninsulars.

A les Balears, s'esperen intervals ennuvolats amb possibilitat de ruixats o tempestes ocasionals, especialment al nord de l'arxipèlag. Canàries veurà intervals ennuvolats al nord, amb baixa probabilitat de pluges febles i disperses, mentre que al sud prevaldrà el temps poc ennuvolat.

El vent bufarà del nord-est a Galícia, Cantàbric occidental i el quadrant nord-oest peninsular, del nord-oest al Cantàbric oriental, del nord a les Canàries, de l'est a les Balears i litorals orientals peninsulars, i predominarà de component oest a la resta del país.