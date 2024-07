Catalunya amplia el límit del lloguer a 131 municipis més

La Conselleria de Territori ha publicat aquest dimecres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) la declaració de 131 municipis més com a zona de mercat residencial tensionat perquè s'apliqui el límit del lloguer.

Segons ha informat en un comunicat, la Generalitat ha enviat la declaració al Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana perquè aquest la publiqui i pugui entrar en vigor, i els 130 municipis se sumen als 140 que la Generalitat ja va declarar com a tensos durant el mes d'agost de l'any passat

En total, Catalunya tindrà 271 municipis on s'aplicarà la contenció de les rendes, on viuen més de 7 milions de persones, un 90% del total de la població.

En declaracions als mitjans a Camprodon (Girona), després de presentar habitatges de lloguer amb protecció oficial al municipi, la consellera de Territori, Ester Capella, ha dit espera la publicació del Govern "no trigui set mesos com va trigar a l'anterior declaració" .

Per a Capella, aquesta nova declaració és un pas més per "treure l'habitatge de la lògica del mercat" i per garantir l'accés a tenir un habitatge digne, que és un dret fonamental.

COM AFECTA ELS MUNICIPIS?

L'ampliació afecta ara els municipis de més de 2.000 habitants on les famílies dediquen més del 30% dels seus ingressos a pagar el lloguer o hipoteca o on el preu dels habitatges hagi experimentat en els darrers 5 anys un increment acumulat d'almenys 3 punts per sobre de l'IPC.

Als municipis tensionats, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent en els darrers cinc anys, una vegada aplicada la clàusula d'actualització anual d'aquest contracte.

A més, quan es tracti d'una gran forquilla, és a dir, un propietari com a cinc o més immobles, el lloguer no podrà ser superior a l'índex de referència del preu del lloguer.

El problema és que molts propietaris han canviat el règim de lloguer i han optat per posar-lo a apuntar-lo com a lloguer turístic per “escapar-se” dels límits que s'imposen amb aquesta nova regulació. Tot i això, ciutats com Barcelona volen acabar amb aquesta tendència liquidant els pisos turístics a la ciutat.