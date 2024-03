Catalunya, al capdavant d'Espanya... en nombre de radars

per Redacció CatalunyaPress

Un informe sobre radars a Espanya destaca que Catalunya manté la seva posició com la comunitat autònoma amb la quantitat més gran de radars a Espanya. Segons el "III Observatori de Radars a Espanya" de Coyote, basat en dades del 2023, 1 de cada 4 radars del conjunt de la geografia espanyola és a Catalunya. Hi ha un total de 742 dispositius, dividits en 513 fixos, 176 de semàfor i 53 de tram.

L'informe emfatitza que l'excés de velocitat continua sent un dels principals riscos a les carreteres i subratlla la importància de la inversió en sistemes de control de velocitat per part de les autoritats per garantir la seguretat dels conductors.

Coyote també ha proporcionat una classificació de les províncies amb més quantitat de radars per quilòmetre a nivell nacional, destacant que dues províncies catalanes encapçalen la llista. La demarcació de Barcelona lidera aquest rànquing amb 473 radars, seguida de Madrid amb 232 i Girona, en tercer lloc, amb 128 d'aquests dispositius.

A més, l'informe revela un augment del 4% en el nombre de radars de trànsit a Espanya des del gener del 2023, arribant a un total de 2.941 radars, que inclouen 2.095 fixos, 433 de semàfor, 168 de tram i 245 mòbils. Aquest increment representa el segon any consecutiu d'augment als dispositius de control de velocitat.

Pel que fa al nombre de radars per comunitats autònomes, Andalusia i Castella i Lleó se situen darrere de Catalunya com les regions amb més dispositius, acumulant entre les tres la meitat dels radars a tot Espanya.

L'informe també ressalta la preocupació per la seguretat a les carreteres convencionals, on es produeix la majoria dels sinistres. Segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), 3 de cada 4 morts per accidents de trànsit tenen lloc en aquest tipus de vies.

Finalment, el document elaborat pels experts de Coyote assenyala que la distribució de radars reflecteix la prioritat de les autoritats per millorar la seguretat viària en àrees de més risc, amb un nombre més gran de dispositius en carreteres secundàries i en zones urbanes en comparació amb autopistes i autovies.