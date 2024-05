Catalunya crearà una comissió d'experts per lluitar contra la violència vicària

El Consell Executiu del Govern ha aprovat aquest dimarts crear un grup d'experts en violència vicària per dissenyar un full de ruta amb millores de protecció a menors.

Els encarregarà crear, en un màxim de sis mesos, un informe "que aprofundeixi en la comprensió de la violència vicària i que estableixi un full de ruta amb propostes concretes" per prevenir i detectar aquests casos i protegir menors, informa el Govern en un comunicat.

El grup estarà format per 10 persones que nomenarà la Conselleria d'Igualtat i Feminismes a proposta del grup de treball d'anàlisi de feminicidis: seran “persones amb experiència reconeguda en els àmbits de les violències masclistes, dels drets de la infància i l'adolescència i de la seva protecció, del dret i la criminologia, de la salut mental i de la investigació” en aquestes matèries.

Tindran suport i acompanyament metodològic d'una universitat catalana, "que es determinarà en funció de la seva experiència en la investigació a l'àmbit de la violència vicària", i també podran demanar la participació puntual d'entitats o associacions dedicades a sensibilitzar i treballar contra aquest tipus de violència.

La creació d´aquest grup d´experts la va acordar el grup d´anàlisi de feminicidis en una reunió d´urgència que va convocar la Conselleria d´Igualtat i Feminismes arran del triple feminicidi d´una dona i els seus dos fills al Prat de Llobregat (Barcelona) i també respon a "l'acumulació d'assassinats masclistes durant els primers quatre mesos de l'any".

Violència vicària

La violència vicària és una forma d'abús que s'exerceix sobre els fills com a mitjà per fer malbé la parella o exparella. Tot i que no hi ha agressió física directa cap als nens, aquests pateixen conseqüències emocionals i psicològiques devastadores en presenciar la violència entre els pares.

Aquest tipus de violència pot manifestar-se de diverses maneres, com ara manipulació emocional, intimidació, xantatge o control coercitiu.

Els nens exposats a la violència vicària enfronten un alt risc de desenvolupar problemes de salut mental, com ara ansietat, depressió i trastorn d'estrès posttraumàtic. A més, poden internalitzar patrons de comportament disfuncionals i perpetuar així el cicle de violència en generacions futures.

La prevenció de la violència vicària també implica educar la societat sobre els efectes perjudicials de l'exposició dels infants a la violència domèstica i promoure relacions saludables basades en el respecte mutu i la comunicació efectiva.