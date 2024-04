Catalunya crearà un grup d´experts en violència vicària a partir del maig

La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha explicat aquest divendres que el grup d'experts independent en violència vicària quedarà constituït al maig i lliurarà un informe "en tres o quatre mesos", previsiblement al setembre, per identificar mesures i polítiques per combatre-la.

Ho ha dit després de la reunió extraordinària del Grup d'anàlisi de feminicidis després del triple assassinat al Prat de Llobregat (Barcelona).

Verge ha assenyalat que es disposa de "poca informació" sobre assassinats masclistes de nens i les diferents formes de violència vicària i que el grup servirà per dotar-se de tot el coneixement acumulat per entendre què està passant amb el màxim rigor.

Ha afirmat que s'han consensuat els perfils, que van des de la psicologia, la pediatria, la criminologia i l'educació social, i que els noms es consensuaran entre els diferents departaments de la Generalitat.

Verge ha remarcat que preveu que aquest grup d'experts estigui operatiu al maig i que l'informe serveixi per aprofundir sobre aquest tipus de violència masclista i identificar els instruments per millorar la prevenció, la detecció i la protecció de nens i dones.

Paper de la societat

La titular d'Igualtat i Feminismes ha estat que està sent un inici d'any molt dur, ha remarcat que la societat "tolera violències masclistes", per la qual cosa ha advocat per no deixar passar ni una a l'àmbit familiar, laboral oa la via pública.

"Des de les administracions hem fet una aposta per combatre les violències masclistes" i s'estan fent més atencions que mai, però que no n'hi ha prou i que cal l'empenta de la societat en el canvi cultural per eradicar-les, ha admès Verge.

Ha insistit en la necessitat de formar tota la magistratura en perspectiva de gènere, i ha remarcat que "no val només amb jutjats especialitzats en violència contra la dona".

La consellera també ha explicat que a la reunió del grup d‟anàlisi s‟ha abordat l‟actualització del protocol de feminicidis del 2021, amb l‟acompanyament integral, els nous serveis d‟intervenció de crisis creats i les diferents ajudes i indemnitzacions aprovades.

Grup estable des del 2008

Preguntada per si un canvi de Govern podria interferir en les conclusions de l'informe, Verge ha afirmat que el Grup d'anàlisi de feminicidis és un grup estable des del 2008 i ha sobreviscut diferents governs, però que una altra cosa és la "prioritat" que s'atorgui a les polítiques en aquest àmbit.

Alhora, ha considerat que seria "inconcebible" que qualsevol futur Govern no mantingui una Conselleria de Feminismes, que tracta drets fonamentals de dones, i ha afirmat que seria difícil explicar a la societat.