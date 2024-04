Catalunya ha registrat el març més plujós dels darrers dos anys

per J.C. Meneses Montserrat

El Servei Meteorològic de Catalunya ha assegurat que el març ha estat un mes càlid i el "més plujós" dels últims dos anys al conjunt de Catalunya, ja que afirma que no plovia tant des del març del 2022.

En un comunicat d'aquest dimarts, ha informat que el març ha estat plujós a gran part de Catalunya i "molt plujós" al Prepirineu, l'Alt Empordà (Girona) i zones del Pirineu, al prelitoral central, al sud de la Costa Brava (Girona) i al Maresme (Barcelona).

A més, el Meteocat considera que aquest març ha estat "normal" pel que fa a pluges al nord de l'Aran (Lleida) i sec a l'extrem sud oest de Catalunya.

Per dies, un front fred va creuar Catalunya entre el 2 i el 3 de març amb acumulacions de pluja per sobre dels 40 mil·límetres al sud del Pirineu i al golf de Roses (Girona), i neu per sobre dels 600 metres a el Pirineu, Prepirineu, Montseny, la serra de Prades i la dels Ports (Tarragona).

D'altra banda, el pas de dos fronts freds va provocar precipitacions el 8 i 9 de març que van superar els 60 mil·límetres, amb màxims propers als 100 mil·límetres al nord del Montseny, com els 98 tant a Arbúcies (Girona) com a Viladrau ( Barcelona).

A partir del 25 de març destaquen pluges amb acumulacions de 84 mil·límetres a Espot, 45,7 a Salòria i 44,3 a Boí (Lleida), i més de 50 centímetres de neu nova a cotes altes del Pirineu occidental i fins a 85 centímetres a Certascan (Lleida) o 75 a Espot.

El temporal marítim va ser "molt intens" a tot el litoral amb ratxes de vent que van superar els 60 quilòmetres per hora al litoral central i nord.

Temperatures per sobre dels 25 graus

Pel que fa a temperatures, la primera part del mes ha estat marcada per temperatures baixes i neu a cotes mitjanes, i cap a la meitat de març s'ha produït una temperatura "anormalment alta per a l'època de l'any", amb valors per sobre dels 25 graus a molts punts del territori.

Concretament, a partir del 10 de març van començar a pujar les temperatures i el màxim es va donar els dies 21 i 22, amb temperatures màximes a 4 de 117 estacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA), on destaquen els 28,4 graus a Torroja del Priorat (Tarragona).

A partir del 24 de març, arran d'una DANA i una "profunda depressió" ubicada a Europa, es van produir precipitacions, amb neu al Pirineu, i el descens de les temperatures.