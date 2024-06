Catalunya inicia una campanya sobre els beneficis de les ZBE

per Redacció CatalunyaPress

La Generalitat posa en marxa aquest dissabte una campanya informativa per donar a conèixer les Zones de Baixes Emissions (ZBE) i els beneficis per a la salut pública i el medi ambient.

La campanya s'ha elaborat en col·laboració amb l'ATM de Barcelona a la redacció dels plecs i el seguiment a la producció i porta el lema 'Zones de Baixes Emissions, menys fum, més salut' (Zones de Baixes Emissions, menys fum, més salut), informa la Conselleria d'Acció Climàtica aquest divendres en un comunicat.

Està adreçada a la població dels municipis catalans de més de 20.000 habitants que, abans de finalitzar el 2025, hauran d'implantar obligatòriament aquestes zones.

A Catalunya hi ha 23 municipis de més de 50.000 habitants i 67 en tenen més de 20.000, "i tots presenten superacions d'algun dels valors límit de qualitat de l'aire".

La campanya s´ha elaborat en format de reportatge, seguint l´estil dels programes que protagonitza l´actor Quim Masferrer, protagonista d´aquesta iniciativa, ia partir d´aquest dissabte, la web www.zbe.cat oferirà més informació sobre aquestes zones i les seves implicacions .

Zona de Baixes Emissions

Les zones de baixes emissions (ZBE) són àrees urbanes on es restringeix l'accés a vehicles que no compleixen certs estàndards ambientals. Aquestes mesures busquen reduir la contaminació de l'aire, millorar la qualitat de vida dels ciutadans i contribuir a lluitar contra el canvi climàtic.

La implementació de ZBE s'ha convertit en una tendència global a ciutats que busquen solucions sostenibles per als seus problemes de contaminació. Ciutats com Londres, Madrid, París i Barcelona han adoptat aquestes zones com a part de les polítiques ambientals. En aquestes àrees, només poden circular vehicles que compleixen normatives específiques sobre emissions de diòxid de carboni i altres contaminants.

Un dels beneficis principals de les ZBE és la millora de la qualitat de l'aire. La reducció d'emissions de gasos nocius com ara el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió (PM10 i PM2.5) ajuda a disminuir malalties respiratòries i cardiovasculars entre la població urbana. A més, la menor presència de vehicles contaminants contribueix a la disminució del soroll, millorant el benestar general dels ciutadans.

Les ZBE també promouen la transició cap a modes de transport més sostenibles, com ara l'ús de vehicles elèctrics, bicicletes i el transport públic. Aquestes zones incentiven els ciutadans a adoptar hàbits més ecològics, reduint la dependència del cotxe privat i fomentant la mobilitat activa.

No obstant això, la implementació de ZBE no està exempta de desafiaments. Un dels principals és la necessitat d'equilibrar la restricció de vehicles amb l'accessibilitat i la mobilitat dels ciutadans. A més a més, és fonamental assegurar que les alternatives de transport siguin suficients i accessibles per a tothom, evitant així l'exclusió social i econòmica.

En resum, les zones de baixes emissions representen una eina eficaç en la lluita contra la contaminació urbana. A través de la regulació del trànsit i la promoció d'alternatives sostenibles, aquestes zones contribueixen a crear ciutats més saludables i habitables, tot marcant un camí cap a un futur més verd i sostenible.