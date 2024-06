Catalunya i la inseguretat jurídica en la gestió de les Zones de Baixes Emissions

En els darrers anys, la lluita contra la contaminació de l'aire ha pres un paper central a l'agenda de moltes ciutats europees, i Catalunya no n'és una excepció. Amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire i promoure una mobilitat més sostenible, la implementació de Zones de Baixes Emissions (ZBE) ha adquirit una gran rellevància. Quines són les implicacions de les ZBE a Catalunya? Quin és el polèmic 'tasazo' que podria acompanyar-les?

La recent Llei de Mobilitat Sostenible podria canviar significativament la manera com les ciutats catalanes aborden la mobilitat urbana. Una de les propostes més destacades és la introducció d'un peatge a les ZBE. Aquest peatge, dissenyat per desincentivar l'ús de vehicles altament contaminants i recaptar fons per a millores a la infraestructura de mobilitat, ha generat un intens debat.

Un dels principals problemes associats a aquesta normativa és la inseguretat jurídica. Actualment, no hi ha un mètode clar de mesura per al cobrament del peatge, cosa que genera incertesa tant per als ajuntaments encarregats d'implementar-lo com per als ciutadans que ho han de complir. La manca de claredat a la normativa pot portar a interpretacions dispars i complicar-ne l'aplicació efectiva.

L'inici oficial de les ZBE a Madrid, el 16 de juny del 2024, sota la font d'Europa Press/Eduardo Parra, ha estat un punt de referència per a altres ciutats, incloent-hi aquelles a Catalunya. L'experiència madrilenya, encara que no exempta de desafiaments, serveix com a laboratori de proves per a la implementació d'aquestes zones a altres parts d'Espanya.

A Catalunya, l‟aplicació de les ZBE està recolzada per la Llei de Canvi Climàtic. Aquesta llei no només estableix les bases per a la creació de ZBE, sinó que també cerca sumar restriccions addicionals mitjançant la Llei de Mobilitat Sostenible. Això podria incloure la implementació d'un peatge a les ZBE, una mesura que, encara que controvertida, s'alinea amb els principis de qui contamina paga i l'usuari paga.

La missió principal de les ZBE és millorar la qualitat de l'aire a les zones urbanes. Això s'aconsegueix limitant l'accés i la circulació de vehicles segons les emissions contaminants. En aquest sentit, la classificació de la Direcció General de Trànsit hi juga un paper crucial. Els vehicles sense distintiu ambiental (etiqueta A) són els primers a enfrontar restriccions, cosa que ha portat molts usuaris a adquirir nous cotxes que compleixen amb els estàndards ambientals.

La implementació de les ZBE ha tingut un impacte significatiu als ciutadans catalans. Molts han estat obligats a adquirir vehicles nous per obtenir l'etiqueta ambiental necessària per circular sense restriccions. A més, la possibilitat d'haver de pagar una taxa per circular a les ZBE afegeix una càrrega econòmica addicional.

El debat sobre el peatge ha estat intens. Tot i que el projecte de peatge urbà ha estat en discussió anteriorment, la seva reactivació amb la publicació a les Corts Generals del projecte de Llei de Mobilitat Sostenible ha tornat a posar el tema al centre de la conversa pública.

El projecte de Llei de Mobilitat Sostenible proposa diverses disposicions que podrien tenir un impacte significatiu a les ZBE de Catalunya. Entre aquestes es troba la modificació de la llei reguladora de les Hisendes Locals, permetent als ajuntaments establir taxes per a la circulació a ZBE. L'import d'aquestes taxes es podria basar en el cost d'estacionament en un aparcament públic, cosa que introdueix un nou paràmetre econòmic a l'equació.

A més, el procediment per fixar l'import de les taxes estaria subjecte a licitació pública, tenint en compte el valor econòmic de la concessió, autorització o adjudicació. Aquesta mesura cerca garantir transparència i equitat en el procés, encara que afegeix una capa addicional de complexitat administrativa.

Les directrius publicades pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) el 2021 també juguen un paper crucial en la implementació de les ZBE. Aquestes directrius permeten la inclusió d'una taxa per permetre l'estacionament al carrer, alineant-se amb els principis de qui contamina paga i l'usuari paga. Això no només ajuda a mitigar l'impacte ambiental dels vehicles més contaminants, sinó que també genera ingressos per finançar millores en la mobilitat de vianants, ciclovies i transport públic.

El peatge urbà té diverses finalitats. En primer lloc, ajuda a protegir el medi ambient en desincentivar lús de vehicles contaminants. En segon lloc, genera ingressos econòmics que poden ser reinvertits a millorar la infraestructura de mobilitat, promovent modes de transport més sostenibles. Finalment, permet una redistribució de recursos segons la piràmide de la mobilitat, prioritzant vianants, ciclistes i usuaris del transport públic.

La inseguretat jurídica és un dels principals reptes en la implementació de les ZBE a Catalunya. Aquesta inseguretat afecta tant els ajuntaments, que han d'aplicar la normativa, com els ciutadans, que l'han de complir. La manca de concreció a la normativa genera dubtes sobre com es determinarà la quota tributària i si aquesta s'ajustarà al principi de 'qui contamina paga'.