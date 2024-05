Catalunya ja té més de 750 punts de recàrrega instal·lats per Iberdrola

Iberdrola ha posat en marxa a Espanya 10 punts de recàrrega cada dia laborable des de començament del 2024, sumant un total de 1.000 punts l'any i assolint així els 7.000, dels quals més de 750 són a Catalunya. D'aquesta manera, reforça la posició de lideratge com la xarxa de recàrrega pública més extensa d'Espanya.

A aquesta infraestructura, ja operativa, se sumen prop de 2.000 punts més en construcció i més de 3.000 addicionals en espera de diferents tràmits administratius, i que estaran disponibles els propers mesos.

Aquestes xifres mostren el compromís de la companyia per promoure la mobilitat sostenible com a via per lluitar contra el canvi climàtic i assolir espais més sostenibles. De la infraestructura de 7.000 punts, 2.000 són de recàrrega ràpida, superràpida i ultraràpida. Els punts de més de 50 kW formen part de la xarxa operada per l'aliança Iberdrola | bp premi, en què destaca la infraestructura posada en marxa a La Panadella, que compta amb dos carregadors ultraràpids de 350 kW i sis de 180 kW, capaços de recarregar la bateria de vuit vehicles de forma simultània.

El desenvolupament de mobilitat elèctrica d'Iberdrola s'estén també a l'àmbit privat en empreses i clients residencials, aconseguint conjuntament amb la xarxa pública més de 50.000 punts de recàrrega.

La infraestructura de recàrrega d'Iberdrola es desenvolupa a les millors ubicacions i ofereix totes les velocitats de càrrega, cosa que permet als usuaris disposar a cada moment del tipus de punt que millor s'adapti a les seves necessitats. Des de carregar en un estacionament més perllongat fins a càrrega ultraràpida, entre 5 i els 10 minuts.

Tots els punts instal·lats per Iberdrola tenen energia 100% verda, procedent de fonts renovables amb garantia d'origen (GdOS), promovent una mobilitat totalment lliure d'emissions que contribueix a la descarbonització i millora la qualitat de l'aire. El motor elèctric és l'única tecnologia basada en energies renovables que, a més, és eficient, silenciosa, i permet assolir les zero emissions.

Pioners en mobilitat sostenible

El pla de mobilitat, llançat per la companyia el 2016, va ser pioner a posar-se en marxa. Avui, la seva estratègia preveu la instal·lació de més de 100.000 punts de recàrrega fins al 2025, entre punts de recàrrega públics, residencial, empreses i aparcaments.

Per això, el seu disseny d'infraestructura pública es desenvolupa tant a autovies i corredors com a ciutats i petites poblacions amb l'objectiu de comptar amb, almenys, una estació de recàrrega ràpida cada menys de 50 km.

Els punts de recàrrega d'alta potència seran desenvolupats i operats per Iberdrola bp pulse, aliança estratègica 50:50 entre les dues companyies per liderar el desplegament de la infraestructura de recàrrega pública ràpida i ultraràpida per al vehicle elèctric a Espanya i Portugal.

Tots aquests punts de recàrrega estan disponibles a l'App de Recàrrega Pública d'Iberdrola, la més valorada del sector, on es pot visualitzar i geolocalitzar informació verificada de tots els carregadors, comprovar-ne l'operativitat en temps real i reservar i pagar des del mòbil .