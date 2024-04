Catalunya té més okupacions que la suma de Madrid, Andalusia i València

per Redacció CatalunyaPress

Les okupacions d'habitatge --incloent-hi tant els delictes més habituals d'usurpació d'habitatge com els de violació de domiciñi-- han baixat el 2023 a Catalunya un 10,63%, i han anotat 6.258 denúncies l'últim any, tot i que segueix acumulant dos de cada cinc casos entre tots els registrats a Espanya i en té més casos que la suma d'Andalusia, Madrid i el País Valencià.

Com va avançar al Congrés el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, les okupacions van baixar a Espanya gairebé un 9%, concretament un 8,8%: l'any 2023 es van anotar 15.289 denúncies per part de tots els cossos policials, davant de les 16.765 del 2022, segons l'estadística del Ministeri de l'Interior consultada per Europa Press.

D'aquesta manera, Catalunya baixa una mica més que la mitjana nacional, tot i que segueix acumulant dos de cada cinc casos de denúncies tant d'usurpació de vivenda com de violació de casa. En concret, aquesta comunitat autònoma representa el 40,9% del total.

Catalunya suma més casos que les tres comunitats autònomes següents, totes a més les més poblades, i que també donen descensos en comparació del 2022. Andalusia anota 2.331 denúncies (-7,21%) per infraccions relacionades amb l'okupació; la Comunitat Valenciana, 1.640 casos (-19,05%) i la Comunitat de Madrid, 1.516 (-0,07%).

El 10 d'abril passat, el ministre Fernando Grande-Marlaska va demanar al Congrés no alarmar perquè els casos més greus -els de violació de domicili- són mínims a Espanya, en comparació dels d'usurpació, la majoria sobre habitatges buits . "No és això que baixo pel pa o me'n vaig de vacances i han entrat a casa meva", va dir.

Fonts del Ministeri de l'Interior han subratllat aquesta idea en remarcar que les estadístiques oficials d'aquest departament no discriminen entre els dos tipus penals que conformen aquest fenomen, la violació de domicili i la usurpació del dret d'ús d'un immoble, perquè són qualificacions jurídiques que realitza a posteriori lòrgan judicial encarregat de la instrucció de cada denúncia.

D'aquesta manera, s'han remès a les dades de la Fiscalia General de l'Estat, recollides a la memòria de la institució corresponent a l'any 2022, on es reflecteix que només el 0,16 per cent dels delictes genèrics d'ocupació es refereixen a delictes de violació de domicili.

D'aquesta manera, i segons la memòria esmentada, al llarg del 2022 es van incoar un total de 8.868 procediments per usurpació, un 9% menys que l'any anterior, i 96 procediments per violació de domicili.