Catalunya es prepara per rebre pluges intenses aquest dijous

per J.C. Meneses Montserrat

Protecció Civil ha activat aquest dimecres la prealerta del pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat) i les pluges intenses a partir d'aquest dijous al migdia.

En un apunt a 'X', recollit per Catalunya Press, han explicat que les pluges poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al terç nord-est de Catalunya i al litoral de Tarragona.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), en un altre apunt a X, ha detallat que l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja serà des de dijous a les 14 hores fins divendres a les 2.

Segons el Meteocat, a partir del final del matí s'iniciaran xàfecs al Pirineu que al llarg de la tarda afectaran molts punts del terç nord del territori, així com altres del quadrant nord-est i el nord de la Catalunya Central.

Al final del dia també descarregaran altres sectors del litoral i prelitoral de manera més aïllada.

Aquests ruixats seran d'intensitat entre feble i moderada, ia partir del migdia podran anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra.

S'hi acumularan quantitats escasses o poc abundants de precipitació, localment abundants al Pirineu i Prepirineu, sobretot sector oriental on seran més extenses i persistents.

A banda, podran ser de forta intensitat durant la tarda a punts del terç nord, i al final del dia és possible que caiguin fortes pluges a punts de la Costa Daurada. La cota de neu se situarà al voltant dels 2.800 metres a partir de mitja tarda.

Cel poc ennuvolat fins a mig matí

Fins a mig matí predominarà el cel poc ennuvolat per bandes de núvols alts, i alguns intervals de núvols baixos matinals a punts del litoral.

A partir de mig matí, la nuvolositat augmentarà de nord a sud que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat. A més, creixeran nuvolades al terç nord i altres punts de l'interior de la meitat est que deixaran el cel molt ennuvolat o cobert a partir de migdia, i al final del dia a l'extrem sud. A

De la mateixa manera, al final del dia hi haurà núvols baixos a l'interior de la meitat est i la resta del sector central del litoral i prelitoral.

Temperatures similars a les registrades dimecres

La temperatura mínima serà similar o lleugerament més alta, tret del Pirineu on baixarà lleugerament i es donarà al final del dia. Per la seva banda, la màxima baixarà lleugerament, excepte a la meitat sud del litoral i prelitoral on quedarà similar o lleugerament més alta. A punts de l'interior de les Terres de l'Ebre podran arribar als 34°C.