Catalunya s'allunya de la UE? El 64% dels joves catalans no se sent europeista

Un 64% dels joves catalans que tenen entre 18 i 24 anys no se sent europeista, segons indica una enquesta realitzada conjuntament pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona davant les eleccions europees del 9 de juny.

Aquesta franja d'edat és la que mostra més rebuig: el 46 % se sent poc europeista mentre el 18%, res, mentre que la resta d'intervals d'edat se situen per sobre del 50%, i la més alta és la de més de 65 anys (62%).

En general, un 55% dels enquestats diuen sentir-se molt o força europeista, davant d'un 43% que se sent poc o res.

D'altra banda, tres de cada quatre catalans assegura que anirà a votar a les eleccions europees, encara que el 59% reconeix que no sap quan se celebren.

Així es desprèn de l'enquesta que es va realitzar entre el 19 de gener i el 12 de febrer, i en què s'ha obtingut una mostra final de 1.100 persones grans, ciutadans de la UE i residents a Catalunya, i amb un marge d'error del +-3%, han explicat el director del CEO, Jordi Muñoz, i el director de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Sergi Barrera, en roda de premsa aquest divendres.

En ser preguntats sobre la probabilitat de participació en els comicis europeus en una escala del 0 al 10, els enquestats se situen de mitjana en un 7,5 punts, i n'hi ha un 50% assegura que està al 100% segur que anirà a votar, mentre que un 12% afirma que no anirà a les urnes.

A més, un 50% afirma haver votat sempre que hi ha hagut eleccions europees, mentre que un 22% s'ha abstingut de votar totes les vegades i un 5% la majoria de vegades.

Sobre aquestes dades, Muñoz ha assenyalat que els experts en aquest tipus d'indicadors apunten que tots els enquestats que no assegurin al 100% que aniran a les urnes "és dubtós que acabin anant a votar", i ha demanat prendre aquests resultats com a indicació , ja que considera que és una dada difícil de preveure a tants mesos vista --queden 100 dies per a la celebració dels comicis--.

5,4 milions de catalans cridats a votar

A l'hora de decidir el seu vot, un 55% dels enquestats asseguren que tindran en compte tant temes relacionats amb la UE com qüestions relacionades amb "la situació política d'Espanya/Catalunya", mentre que un 26% es fixaran principalment a la política domèstica i un 9% només en temes europeus.

L'enquesta també reflecteix que un 59% dels entrevistats no sap quan se celebraran aquests comicis, als quals estan cridats a participar-hi 5,4 milions de catalans, segons ha detallat Barrera.

Un 55% diu que se sent molt o força europeista, davant d'un 43% que se sent poc o res, i per edat, destaca que la franja de 18 a 24 anys són els que menys europeistes se senten (64%), mentre que el resta de les franges se situen per sobre del 50%, i la més alta és la de més de 65 anys (62%).

Tot i les xifres de sentiment europeista, un 57% dels enquestats afirma tenir poc o gens d'interès per la política europea i un 84% considera que la veu veu poc o gens a la UE, encara que un 72% considera que formar part de la UE és positiu, davant un 11% que creu que és negatiu.

Preguntats pels temes a què la UE hauria de donar més prioritat els propers 5 anys, un 36% dels enquestats situa el canvi climàtic, l'ecologia i les energies renovables com els àmbits principals, seguit d'un 31% que creu que s'hauria de centrar en la immigració.

Suport militar a Ucraïna

Un 57% advoca pel suport militar a Ucraïna, davant d'un 30% que el rebutja, mentre que un 92% està molt d'acord o força d'acord a donar suport humanitari, un 90% és favorable a l'acollida de refugiats guerra i un 75% defensa les sancions a Rússia.

Sobre una hipotètica ampliació de la UE de 27 a 36 estats, un 68% dels enquestats ho veuen amb bons ulls, i per grau d'acord en l'adhesió per països, Ucraïna és el país que està més ben valorat (7,6 sobre 10) de mitjana), i Turquia és el que menys (5,1).