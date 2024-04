Catalunya valida el xec escolar: quins són els requisits per accedir a l'ajuda?

El Govern ha aprovat aquest dimarts la segona edició del val escolar per a la compra de material, que serà de 60 euros per als alumnes de Primària i d'ESO en lloc dels 70 inicialment previstos per la situació de pròrroga pressupostària.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha lamentat que la "irresponsabilitat" dels grups parlamentaris que no van aprovar els comptes presentats pel Govern amb el suport del PSC-Units ha condicionat l'import.

El Govern ha assenyalat que en aquesta segona edició del xec es fa extensiva als estudiants d'ESO dels centres públics i concertats, i s'hi inclouran també els de centres d'educació especial i dels cicles formatius de grau bàsics, per la qual cosa s'amplia fins als 790.000 alumnes.

La Generalitat ha recordat que els pressupostos no aprovats preveien l'extensió d'aquesta ajuda als alumnes de Primària i Secundària, amb una partida de 55 milions d‟euros, 5 més que el 2023, però que la pròrroga pressupostària no ha permès l'augment.

Els vals es podran canviar fins al proper 30 de novembre i s'hauran de destinar a material escolar no inventariable, és a dir, elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius.

La distribució de dos vals per alumne, de 30 euros cadascun, es durà a terme de la mateixa manera que l'edició anterior, per correu postal, i es podran activar des de la plataforma valescolar.cat, i els establiments comercials que hi estiguin interessats hauran d'adherir a una plataforma que acreditarà l'activitat econòmica i presentar una declaració responsable on es comprometen a intercanviar els vals pel material escolar definit a l'acord.

Un 95,1% dels alumnes de Primària de les escoles públiques i concertades de Catalunya van fer servir el val per adquirir material escolar el 2023 als més de 2.000 establiments que es van adherir a la iniciativa: un total de 424.838 estudiants van canviar 849.619 per un import 42,3 milions d'euros.

L'únic requisit necessari per obtenir el xec és tenir un fill o una filla que cursi estudis de primària o d'ESO, ja sigui a centres públics o concertats