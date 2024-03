Catalunya Abolicionista (CATAB) denuncia penalment Ca la Dona i l'ajuntament

La plataforma feminista Catalunya Abolicionista (CATAB) denuncia penalment l'associació Can la Mujer i l'Ajuntament de Barcelona per les agressions sofertes durant la manifestació unitària del 8M passat, les quals narren a continuació:

Des de CATAB (Catalunya Feminista Plataforma abolicionista) hem iniciat les accions legals corresponents contra l´Associació Can La Mujer, encarregada de l´organització, a través de la seva comissió “8M Assemblea Feminista”, de la manifestació unitària a Barcelona amb motiu del 8M.



Les denúncies tramitades s'han interposat per detenció il·legal, ja que diverses dones de l'organització demandada van impedir el dret a manifestació i van retenir il·legalment les integrants del bloc abolicionista de CATAB, i ens van envoltar i agredir per impedir la nostra participació en la manifestació unitària. Aquestes conductes, que per a nosaltres són constitutives d'un delicte greu contra els drets fonamentals de les dones, van ser àmpliament gravades i publicades a través de les xarxes socials, motiu pel qual la veracitat dels fets denunciats és fora de tot dubte.



D'altra banda, també s'ha presentat una denúncia per les lesions patides per una de les integrants de CATAB que va rebre, per part d'una dona de l'organització, un cop fort al cap amb el megàfon que portava l'agressora i una puntada de la mateixa persona quan intentava recuperar el cartell que també l'havien tret de força. A la denúncia s'hi ha adjuntat la part de lesions corresponent i s'ha demanat la identificació de l'agressora, la qual apareix en el moment de l'agressió a multitud de vídeos que també s'han fet públics. Finalment, demanem responsabilitats a l'Ajuntament de Barcelona, ja que l'organització denunciada rep 31.500 euros de subvencions públiques del consistori per a l'organització d'aquesta manifestació, on després no deixen participar les dones que no estan d'acord amb els seus postulats. totalment alineats amb la indústria de la prostitució a Barcelona, com ja va denunciar CATAB en roda de premsa el 29 de febrer passat.



A més, hem demanat una reunió urgent amb la regidora de feminismes Raquel Gil, amb l'alcalde Jaume Collboni i amb el regidor de Seguretat Ciutadana Albert Batlle, per demanar expilacions sobre la nul·la presència policial al moment de les agressions sofertes, fins i tot després que les dones truquessin i alertaren les forces de seguretat del que estava passant.