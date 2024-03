Catalunya plora la mort de Toriyama: 'Vas fer més pel català que els polítics'

per J.C. Meneses Montserrat

Catalunya plora la mort d'Akira Toriyama, el creador de Bola de Drac. La famosa sèrie d'animi i màniga va transcendir les fronteres japoneses per esdevenir un fenomen cultural global. Tot i això, el seu impacte va més enllà de ser simplement una sèrie d'entreteniment. A Catalunya, aquesta saga ha jugat un paper crucial en la difusió i la promoció de l'idioma català, convertint-se en un vehicle per preservar i fomentar la identitat lingüística i cultural de la regió.

Des de la seva introducció a la televisió catalana a principis dels anys 90, Bola de Drac va captivar una generació sencera de joves catalans. La sèrie, doblegada al català, es va convertir en un èxit instantani entre els espectadors més joves, que es van veure immediatament atrets per les aventures de Goku i els seus amics mentre lluitaven contra poderosos enemics i protegien la Terra de la destrucció.

Dragon Ball Opening Catala

Tres dècades després que es comencés a emetre a Catalunya, ha mort el seu creador, i molts catalans li han volgut retre homenatge a les xarxes socials. "Akira Toriyama, buscarem les 7 boles i et ressuscitarem!!! Vas fer més pel català que tots els nostres polítics!", ha dit un usuari a través de la xarxa social X. "Gràcies a qui, probablement, més va fer per la normalització del català des de les famílies treballadores de Santa Coloma que van lluitar per la immersió", ha sentenciat una altra persona,

El fet que la sèrie es transmetés en català no va ser simplement una qüestió de doblatge; va ser un catalitzador per a la promoció activa de l'idioma a la regió, igual que la resta de sèries d'anime que van inundar la programació catalana.

En un moment en què el català lluitava per mantenir la seva rellevància davant del domini de l'espanyol, la presència de Bola de Drac a la televisió catalana va proporcionar una plataforma inavaluable per a l'idioma. Els nens i adolescents catalans van absorbir el català a través de les aventures de Goku i els seus amics, internalitzant l'idioma d'una manera natural i orgànica mentre gaudien de la sèrie favorita.

Bola de Drac GT - Opening (Català) [1080p]

L'impacte durador de Bola de Drac a Catalunya es pot veure a la persistent popularitat de la sèrie fins i tot dècades després del seu debut inicial. Les convencions de fans, esdeveniments temàtics i comunitats en línia dedicades a Bola de Drac segueixen sent vibrants a la regió, demostrant que l'amor per la sèrie i la seva influència a la cultura catalana perduren en el temps.

Bola de Drac no només va ser una sèrie de televisió; va ser un fenomen cultural que va exercir un paper fonamental en la promoció i preservació del català a Catalunya. A través de la seva difusió en català i la seva capacitat per captar la imaginació dels joves catalans, la sèrie es va convertir en un símbol de la identitat cultural i lingüística de la regió, deixant un llegat perdurable a la història de Catalunya i al cor de els qui van créixer amb Goku i els seus amics.