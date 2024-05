Catalunya registra aurores boreals la nit de divendres a dissabte

per Redacció CatalunyaPress

Catalunya va registrar aurores boreals divendres a dissabte a la nit que es van poder veure des de diversos punts, com el pantà de la Baells, a Cercs (Barcelona).

Una aurora boreal es dóna per una tempesta solar molt potent, que xoca contra el camp magnètic terrestre. Al nord de la Terra es poden veure molt més fàcilment aquests fenòmens, però aquesta vegada s'han vist a diversos punts d'Espanya, Europa i fins i tot Àfrica, on és molt estrany que registrin.

Aquests llums espectaculars solen ser més comuns a latituds més altes, com Islàndia, Groenlàndia, Escandinàvia, Canadà i Alaska. Això és perquè les aurores boreals són causades per partícules carregades del vent solar que xoquen amb l'atmosfera terrestre prop dels pols magnètics.

No obstant això, hi ha condicions excepcionals que poden permetre que s'observin aurores boreals a latituds més baixes, com a Catalunya. Aquestes condicions solen estar associades amb intenses tempestes solars que generen una major quantitat de partícules carregades. Quan aquestes partícules arriben a la Terra interactuen amb l'atmosfera i produeixen l'espectacle lluminós de les aurores.

En el cas específic de Catalunya, perquè s'hagi observat una aurora boreal, és probable que hi hagi hagut una tempesta solar significativa que va augmentar l'activitat geomagnètica a la regió. Aquests esdeveniments són poc freqüents en latituds tan baixes, i per això quan succeeixen, generen un gran interès i sorpresa entre la població local i els aficionats a l'astronomia.

És important destacar que, encara que s'hagi observat una aurora boreal a Catalunya, aquestes ocasions són excepcionals i no representen un fenomen comú a la regió. La majoria de vegades, les aurores boreals són un privilegi de les regions properes als pols magnètics de la Terra.