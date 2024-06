CCOO, UGT, ACES i La Unió signen el XII conveni de la sanitat privada a Catalunya

Després d'un llarg procés de negociació, les patronals sanitària Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) i La Unió, i les dues representacions sindicals Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors/es (UGT), han formalitzat el XII Conveni col·lectiu de treball d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques de Catalunya, fruit de l'acord assolit el 15 de maig passat.

Les parts han prioritzat les millores en les condicions laborals i socials dels professionals sanitaris. El conveni beneficiarà més de 25.000 professionals catalans que treballen al sector sanitari privat i té vigència fins al desembre del 2025.

Principals punts del Conveni 2023-2025

El conveni contempla increments salarials del 4% per al 2023 i un 0,5% addicional a partir de l'1 de gener del 2024, segons l'acord parcial del juny del 2023. Per al 2024, s'estableix un increment del 3,5%, juntament amb un augment addicional del 12% per als plus de dissabtes, diumenges i festius, així com per a la carrera professional i el sistema d'incentivació. També es preveu un augment del 4% per al 2025 en tots els conceptes salarials. Per a aquest mateix any, es preveu la reducció de 8 hores al torn diürn i 10 hores al torn nocturn, amb el compromís d'adaptar-se a regulacions estatals futures sobre la jornada laboral. A més, s'hi inclouen millores en la carrera professional i el sistema d'incentius, així com l'actualització dels permisos per malaltia de familiars i millores d'índole social i organitzativa.

Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors/es (UGT) són dos dels sindicats més grans i representatius d'Espanya. Tenen una llarga història de lluita pels drets laborals i socials, inclosa la defensa de la sanitat pública i privada. Han estat protagonistes a la defensa dels treballadors del sector sanitari, lluitant per condicions laborals justes i salaris dignes.

D'altra banda, l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) i la Unió són dues de les patronals sanitàries principals a Catalunya. Representen una varietat d'institucions de salut privades a la regió i han estat actors clau en les negociacions i acords que afecten el sector sanitari privat. El seu compromís històric ha estat garantir l'estabilitat i el desenvolupament sostenible de la sanitat privada a Catalunya, alhora que treballen per promoure la qualitat i l'accessibilitat dels serveis de salut per a tots els ciutadans.