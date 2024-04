On celebrar Sant Jordi 2024: descobreix els restaurants més romàntics de Barcelona

Sant Jordi és molt més que una festivitat; és una expressió viva de la cultura i tradició catalanes que se celebra cada 23 d'abril. Aquest dia, els carrers de Barcelona es transformen en un vibrant aparador de literatura i romanç, on l'antic costum de regalar roses i llibres cobra vida, remuntant-se al segle XV. La llegenda del valent Sant Jordi, que va derrotar un drac per salvar una princesa, és el cor d'aquesta celebració, simbolitzada per la rosa que va néixer de la sang del drac vençut. Aquest gest d'amor i valentia es reflecteix en la tradició d'intercanviar llibres i roses, un gest que avui transcendeix gèneres i es converteix en un intercanvi mutu de cultura i afecte. A més, la UNESCO ha elevat aquesta jornada a un pla internacional, declarant-la Dia Mundial del Llibre i del Dret d'Autor, en commemoració de la coincidència amb la data de la mort de grans literats com Cervantes i Shakespeare. La celebració de Sant Jordi és una oportunitat única per submergir-se a les profunditats de la cultura catalana, defensant i promovent la seva llengua i tradicions, mentre es gaudeix d'activitats especials i visites gratuïtes a edificis emblemàtics de Barcelona, ​​convertint la ciutat a l'escenari perfecte per celebrar l'amor i la cultura.

1. Casa Xica

Casa Xica Barcelona, ​​situada al districte d'Eixample, es presenta com un refugi de disseny modern i minimalista, on la comoditat i la tranquil·litat són prioritàries. Aquest hotel boutique no només destaca per la seva estètica, sinó també pel compromís amb la sostenibilitat, implementant mesures per reduir el consum d'energia i els residus. Entre les comoditats, els clients poden gaudir d'una terrassa al terrat, una petita biblioteca i un bar d'honestedat, cosa que afegeix un toc especial a l'estada.

Serveis i Instal·lacions:

Terrassa al terrat per a vistes panoràmiques.

Biblioteca i bar d'honestedat per a moments de relaxació.

Serveis addicionals com trasllats a l'aeroport, lloguer de bicicletes i tours guiats

Els preus de les habitacions varien entre 150€ i 300€ per nit, depenent de la temporada i tipus d'habitació, amb l'opció d'afegir esmorzar per 15€ addicionals per persona. L'accessibilitat és una prioritat, amb ascensors a tots els pisos i habitacions adaptades per a cadires de rodes. La ubicació és un punt fort, a prop d'atraccions turístiques i transport públic, cosa que el fa ideal per descobrir Barcelona. Els hostes han elogiat la neteja, el disseny de les habitacions i l'amabilitat del personal, disponible 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, fent de Casa Xica una excel·lent opció per als que busquen restaurants romàntics a Barcelona per celebrar Sant Jordi.

2. BelleBuón

Al cor de Barcelona, ​​BelleBuòn es destaca com un emblema de l'autèntica cuina italiana, oferint una experiència culinària que transporta els seus comensals directament a les regions més pintoresques d'Itàlia. Amb una atenció meticulosa a la qualitat i la frescor, el restaurant s'enorgulleix de la pasta feta a casa i una selecció d'antipasti i especialitats que reflecteixen la diversitat i la riquesa de la cuina italiana. Entre els plats estrella hi ha el Scialatielli ai frutti di mare i el Raviolo pappone, cadascun preparat amb ingredients importats directament d'Itàlia per garantir un sabor autèntic i memorable.

Especialitats del Menú:

Scialatielli ai frutti di mare: Un homenatge als sabors del mar, combinant marisc fresc amb pasta feta a mà.

Raviolo pappone: Una delícia farcida que captura l'essència de la cuina italiana casolana.

Tagliatelle al pesto di pistacchio di Brontë: Un plat que ressalta el sabor únic del pistatxo de Brontë.

Amb 16 anys de trajectòria, BelleBuòn no només ha consolidat la seva reputació pel seu menjar excepcional sinó també per un servei excepcional i un ambient acollidor que convida els comensals a tornar una vegada i una altra. Ubicat al districte d'Horta-Guinardó, a prop de l'estació de metro Alfons X, el restaurant ofereix una excel·lent relació qualitat-preu, convertint-se en una opció ideal tant per a joves com per a famílies. La possibilitat de fer reserves directament amb el restaurant afegeix un toc personal a l'experiència, assegurant una nit inoblidable a un dels restaurants romàntics de Barcelona més emblemàtics per celebrar Sant Jordi.

3. Hotel Monument - Vidre

Ubicat al cor de Barcelona, ​​l'Hotel Monument Glass Restaurant s'erigeix ​​a la sisena planta de l'hotel, oferint una experiència culinària única en un espai elegant i lluminós, completament envoltat de vidre. Aquest restaurant s'ha convertit en una destinació predilecta per a aquells que busquen començar el seu dia amb un bufet d'esmorzar luxós, disponible de 7:00 a 11:00, on es poden degustar opcions internacionals al costat de plats preparats al moment.

Esmorzar Buffet: Inclou una àmplia selecció de pans, pastisseria, pastissos, embotits, formatges, iogurts, fruites, sucs i plats calents.

Opcions Especials: Per a comensals amb requeriments específics, el restaurant ofereix alternatives sense gluten i vegetarianes, assegurant una experiència inclusiva i satisfactòria per a tothom.

Els comensals han lloat el servei excepcional, l´amabilitat del personal i la qualitat del menjar, destacant l´atmosfera acollidora i romàntica del lloc, ideal per a celebracions especials. Tot i que els preus són lleugerament elevats, l'experiència general i la qualitat del servei i els aliments justifiquen la inversió, convertint l'Hotel Monument Glass Restaurant en una parada obligatòria per a qui vulgui gaudir d'un dels restaurants més romàntics a Barcelona durant la celebració de Sant Jordi.

4. Contraban

Al pintoresc Barri Gòtic de Barcelona, ​​el Restaurant Contraban emergeix com un oasi de tapes espanyoles amb un gir modern. Ubicat a Carrer de la Mercè, 20, el seu ambient acollidor i animat convida tant a locals com a visitants a submergir-se en una experiència gastronòmica autèntica. Tot i que el lloc es caracteritza pel seu bullici, especialment durant les hores escaig, el servei atent i amigable compensa l'espera ocasional.

Especialitats i Preus:

Patates braves, croquetes i pernil ibèric destaquen entre les opcions preferides.

Els preus dels plats varien de 2,50€ a 12,00€, oferint una experiència culinària accessible sense comprometre'n la qualitat.

La selecció de vins espanyols, cerveses i còctels complementa perfectament l'experiència, amb preus que oscil·len entre 3,00€ i 8,00€ per beguda.

La ubicació privilegiada a prop de la catedral i la facilitat d'accés mitjançant transport públic (estació de metro Liceu) fan de Contraban una opció ideal per als que busquen submergir-se al cor de Barcelona. Tot i que les opinions dels clients varien, amb una qualificació mitjana de 3/5 sobre 5, els comentaris positius ressalten la qualitat del menjar i l'ambient vibrant del lloc, mentre que les crítiques solen enfocar-se en els temps d'espera i els preus.

5. Estimar Barcelona

Amar Barcelona, ​​ubicat a la prestigiosa direcció de Gran Via de les Corts Catalanes dins de l'Hotel El Palace Barcelona, ​​ofereix una experiència culinària que destaca per la seva cuina mediterrània i una selecció especial de marisc. Aquest restaurant no només s'enorgulleix de la seva inclusió a la Guia MICHELIN, sinó també de proporcionar un ambient acollidor, romàntic i còmode, perfecte per celebrar ocasions especials com Sant Jordi.

Plats Destacats:

Fideuà de marisc: Una versió deliciosa de la paella, però amb fideus i mariscs frescos.

Arròs negre amb sípia: Un plat intensament saborós que combina arròs tractat amb tinta de calamar i trossos de sípia.

Ceviche de corbina: Frescor marina a cada mos, acompanyada de tocs cítrics i herbes aromàtiques.

Amar Barcelona no només impressiona pel menú, sinó també per serveis addicionals com wifi, estacionament, opcions sense gluten, vegetarianes i veganes, i la possibilitat de gaudir de vistes al mar des de la terrassa exterior. Amb un rang de preus entre 120€ i 150€, ofereix una experiència d'alta gamma recolzada per un servei excepcional i una llista de vins interessants, convertint-lo en una elecció immillorable per als que busquen restaurants romàntics a Barcelona amb vistes impressionants i un àpat inoblidable.

6. Ikoya Izakaya

Ikoya Izakaya Barcelona s'ha consolidat com un referent de la cuina japonesa a Barcelona, ​​situat estratègicament a prop de l'emblemàtica Sagrada Família, al vibrant districte de l'Eixample. Aquest restaurant destaca per la seva atmosfera acollidora i íntima, ideal per a sopars romàntics o petites reunions. Els clients ressalten constantment la qualitat, frescor i autenticitat dels seus plats, especialment el sushi i sashimi, elaborats amb tècniques culinàries japoneses i productes frescos del mercat.

Varietat del menú:

Sushi, sashimi, yakitori, entre d'altres.

Opcions vegetarianes i veganes disponibles.

Selecció de sakes artesanals per acompanyar el menjar.

El servei és un altre punt fort, amb personal amable i atent que assegura una experiència culinària excepcional. Els preus són moderats, amb plats principals que oscil·len entre els 10 i 20 euros, oferint una excel·lent relació qualitat-preu. Es recomana fer reserves atesa la popularitat del lloc. A més, Ikoya Izakaya ofereix servei de menjar per emportar, permetent gaudir de les seves delícies a casa. La combinació d´un ambient íntim, plats autèntics i un servei atent fan d´Ikoya Izakaya una opció ineludible per als que busquen restaurants romàntics a Barcelona per celebrar ocasions especials com Sant Jordi.