Censura a la UER: Eurovisió també va prohibir la bandera de la Unió Europea

La Comissió Europea ha carregat aquest dilluns contra la Unió Europea de Radiodifusió (UER), organitzador del festival d'Eurovisió, en assenyalar que va ser un "error" vetar la bandera europea de l'esdeveniment celebrat a Suècia i que no és el seu paper decidir quines ensenyes poden exhibir-se segons la situació geopolítica.

Després del vicepresident comunitari, Margaritis Schinas, va criticar que s'impedís l'accés a la gala del festival amb la bandera de la UE, el portaveu principal de l'Executiu europeu, Eric Mamer ha insistit que "no hi ha raons" perquè el símbol europeu fos vetat del Malmoe Arena que va acollir la 68º edició del concurs.

En roda de premsa, Mamer ha subratllat que "no és el paper" de la UER pronunciar-se sobre la situació geopolítica i l'impacte que els assistents a la gala hagin de portar la bandera europea, al·legant la tensió internacional.

Així les coses, Schinas estarà en contacte amb representants de la UER, ocasió en què abordarà aquesta polèmica, ha explicat. "Deixarà clar que no hi ha raons per no permetre la bandera i demanarem a la Nadó que la permeti i asseguri que s'exhibeixi", ha defensat, insistint que és un "error" vetar una insígnia que representa "la llibertat i diversitat cultural" del continent.

"És la bandera de la UE i del Consell d'Europa que té 46 membres i, segons el nostre punt de vista, és completament lamentable que la bandera de tots els membres de la UE no es pogués exhibir", ha subratllat.

Aquest mateix dilluns, Schinas ha enviat una missiva a la presidenta de la UER, Delphine Ernotte, en què avisa que la decisió de vetar la bandera europea a escasses setmanes dels comicis europeus "contribueix a desacreditar un símbol que uneix els europeus" .

En aquest sentit, critica la "incoherència" de l'organització del concurs, i apunta directament que aquest episodi fa preguntar-se a milions d'europeus "per què i amb qui aquesta" el festival d'Eurovisió.

Schinas demana explicacions sobre els motius per aplicar aquest veto, així com aclareixi els responsables d'aquest episodi. I finalitza la carta demanant als responsables de la UER que els valors de la pau, tolerància i inclusivitat siguin més respectats en el futur.

L'edició d'enguany d'Eurovisió ha estat marcada per la participació d'Israel al concurs, al bell mig de l'ofensiva militar contra la Franja de Gaza. Davant les protestes i manifestacions els dies previs, l'organització va decidir vetar les banderes que no fossin dels països participants i de la comunitat LGTBI, i en va quedar fora la de la UE.

El mateix vicepresident comunitari va defensar durant el mateix dissabte, quan es va produir l'incident, que Eurovisió és "una celebració de l'esperit europeu" i que la bandera de la UE és precisament un "símbol" en aquesta línia.