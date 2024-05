El CES creu que l'augment del risc de pobresa a Espanya és ''un problema moral''

per Redacció CatalunyaPress

Que més del 25% d'espanyols estigui en situació de risc de pobresa o exclusió social és “un problema moral, gairebé de decència”. Així defineix la situació econòmica de l'estat el president del Consell Econòmic i Social (CES), Antón Costas, que dijous passat 30 de maig va ser l'encarregat de presentar la Memòria Socioeconòmica i Laboral del 2023 d'aquest organisme.

"No puc entendre com una societat decent accepta això", va voler subratllar Costes, afegint que "aquesta pobresa té capacitat per afectar l'eficiència econòmica del país".

Espanya té un dels índexs de pobresa infantil més grans, tant a la UE com a l'OCDE, i per a Costes "si no canviem això, tenim un perillós estrangulador de la trajectòria de modernització econòmica i laboral del país".

Problemes d'habitatge

D'altra banda, el document de CES també incideix en una altra de les grans problemàtiques dels nostres dies: la vivenda. Per a Costes, els problemes d'habitatge amenacen "amb escanyar el bon comportament econòmic" al país.

"No resoldrem el problema fins a augmentar l'estoc d'habitatge social i assequible", ha apuntat, alhora que ha assenyalat que encara és "aviat" per valorar els efectes de la Llei d'Habitatge.

Treball a temps parcial

L'informe també posa sobre la taula l'augment de treballadors amb contractes a temps parcial. Costes va voler valorar positivament les dades d'ocupació, però també va assenyalar que recurrentment els fixos discontinus mostren una tendència estable amb les seves "lògiques" variacions puntuals, i creixen els indefinits ordinaris a temps complet o parcial.

En aquesta línia, va voler destacar que l'any passat els saldos de creixement de l'ocupació assalariada indefinida i de descens del temporal al sector privat no van ser tan acusats com el 2022, ja que el punt de partida era més baix en els indefinits i el contrari als temporals.

De la mateixa manera, ha emfatitzat que la nacionalitat estrangera va aportar el 49% del saldo positiu de l'ocupació, i la doble nacionalitat, un 16%. Així, va suposar un 5% del total de l'ocupació, cosa que expressa la vocació de permanència i integració de bona part dels fluxos migratoris dels darrers decennis.

En relació amb l'increment nominal dels salaris pactats, l'increment del 3,67% el 2023 va evitar una pèrdua significativa de poder adquisitiu com les que es van produir el 2021 i el 2022, i fins i tot va permetre un "lleuger guany".