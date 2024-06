Charlotte Van den Broeck aprofundeix en el fracàs de tretze arquitectes suïcides

Qui m'havia de dir quan fa cosa de mig any vaig tenir l'oportunitat d'assistir a una esplèndida cuchipanda gastronòmica amb què van començar a la ciutat flamenca d'Ostende els actes commemoratius del centenari d'artista plàstic James Ensor que l'edifici on se celebrava va ser la causa del suïcidi del seu arquitecte. Era l'antiga seu de Correus i Telègrafs de la ciutat i el seu creador Gaston Eyssenlyck, que, després d'haver hagut de passar per nombrosos inconvenients, va posar fi a la seva existència als 47 anys. L'obra, considerada avui de gran valor i desafectada de la seva funció postal, ha estat recondicionada com a centre cultural. Doncs bé, aquest edifici i el seu creador constitueixen el primer dels capítols de Salts mortals (Acantilado), l'obra de l'escriptora belga Charlotte Van den Broeck on estudia fins a tretze casos d'edificis que van ser d'alguna manera la causa de la ruïna o de la mort dels seus autors.

"Jo sóc originària de la població brabantina de Turnhout" ens va explicar l'autora, que va recordar que s'hi havia produït el cas de la piscina municipal de Satdspark, obra d'un arquitecte anònim, la construcció del qual va generar nombrosos problemes. Des de la presa de la trena d'una nena en un dels orificis de desguàs, a l'enfonsament d'algunes de les seves infraestructures, fins al punt que “des de la seva inauguració a l'octubre del 2005 no va estar mai més de tres mesos seguits oberta”, per la qual cosa algun temps després va quedar definitivament clausurada. Aquest precedent va donar lloc a una llegenda que es va anar transmetent de boca a boca. “Jo mateixa la vaig comentar deu anys més tard durant un viatge a Viena i els meus interlocutors em van explicar sorpresos que a la capital austríaca havia passat una cosa anàloga amb l'edifici de l'Òpera de l'Estat. Aquest paral·lelisme em va descobrir que aquí hi havia un tema per estudiar i escriure i així va sorgir aquest llibre”.

Van den Broeck va localitzar fins a vint-i-quatre casos semblants, dels quals va seleccionar tretze que són els que constitueixen “Salts mortals”. Tots ells ocorreguts a països europeus o dels Estats Units amb edificis els arquitectes dels quals van morir, encara que no en tots els casos va quedar clar que s'haguessin suïcidat. “No hi ha cap espanyol?” us preguntem. I riu: “Doncs la veritat és que no, però he de dir que no és la primera vegada que m'ho pregunten; he trobat veritables detectius sobre aquest particular, cosa que demostra que l'obra pública pot suscitar reaccions molt violentes, encara que s'expressin de broma”.

Ens vam interessar si li havia resultat difícil investigar el que havia passat en cada cas i ens va respondre que “de vegades va resultar una feina senzilla perquè l'edifici i/o arquitecte seleccionat estaven molt documentats com va ser l'Òpera de Viena, obra d'Eduard Van der Nüll i August Sicard von Sicardburg, el primer dels quals es va suïcidar i el segon va morir al cap de poc temps. "No podien viure l'un sense l'altre". I també en el cas de Francesco Borromini, un dels grans arquitectes barrocs, autor de l´església romana de Sant Carlo alle Quatro Fontane. Però hi ha casos en què disposa de molt poques dades, de vegades perquè els mateixos edificis han estat molt oblidats, tal com és el cas de Villa Ebe a Nàpols. Aquests supòsits m'han produït inicialment una certa inseguretat, però després m'han donat ales per accentuar el caràcter creatiu i literari del text”.

El cas que més el va impressionar? Sens dubte, el del teatre Knickerbocker de Nova York els defectes constructius del qual van ocasionar que el sostre es desplomés el 28 de gener de 1922 com a conseqüència d'una intensa nevada que va fer impossible que suportés set tones de neu, cosa que va causar 95 morts i nombrosos ferits. Tot i que Reginald Geare va resultar exculpat judicialment d'homicidi involuntari, mai no va poder superar el pes de la seva responsabilitat. Per no citar cap altre cas, el de Starr Gideon Kempf, autor del Jardí d'escultures cinètiques de Colorado Spring. Vaig conèixer el seu nét i em va ensenyar la pistola amb què l'avi es va engegar un tret al cap el 1995”.

Va quedar algun arquitecte al tinter? “Sí, n'hi va haver un la història del qual donava molt de si, però tenia l'inconvenient que se n'havia anat a viure a Tasmània i, francament, no em resultava profitós fer un viatge tan llarg per escriure un capítol més del meu llibre. El vaig descartar, però no vaig perdre l'interès pel personatge i vaig acabar adonant-me d'una cosa que justificava dedicar-li no només un capítol, sense tota una obra: el descobriment de la culpabilitat en l'extinció del tigre de Tasmània. De manera que vaig decidir que serà el protagonista del meu proper llibre”. Charlotte Van den Broecck promet tenir-ho llest per a la tardor que ve. Haurem de tornar a parlar amb ella en aquell moment.