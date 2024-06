Chiara Oliver estrena 'la invitada', un tema LGTB en ple mes de l'Orgull

per Helena Celma

Des que Chiara Oliver va sortir d'Operación Triunfo 2023, no ha deixat de donar bones notícies musicals als seus fans. Primer amb mala costumbre, el seu primer single, el qual ja acumula més de 7 milions de reproduccions a Spotify, i després amb 3 de febrero, llançat fa tot just un parell de setmanes.

Després d'aquests dos temes arriba la invitada, el seu tercer single de l'EP 'la libreta rosa', que veurà la llum el proper 12 de juliol. La menorquina segueix apostant pel camí del pop rock, encara que aquesta vegada deixa enrere els "drames" i se centra en una proposta molt més suggeridora, amb una lletra sensual i que 'invita' a cedir al desig.

Chiara Oliver - la invitada (Video Oficial)

En aquesta cançó, que ve acompanyada per un videoclip, es pot veure l'evolució personal que ha tingut Chiara, passant d'una noia insegura i que feia vergonya ensenyar la seva cançó, a una confiada i que presumia de la seva sexualitat.

A més, la convidada celebra el desig entre dues dones i parla amb pronoms femenins en frases com "només parlen de nosaltres, si només sabessin com tu em toques, a cada nota em perdo més".

Més enllà de la qualitat musical, que està fora de dubte en el cas d'aquest tema (i de la resta), és important que comencin a haver-hi referents de cançons que parlin sobre relacions amoroses i/o sexuals entre noies, perquè els referents són ínfims , i que una nova 'ídol juvenil' s'atreveixi a fer aquest pas és un motiu de celebració.

Perquè les adolescents que dubtin de la seva sexualitat ho veuen cada vegada més normalitzat, ja que no hi ha res de dolent a desitjar algú del mateix sexe. A Twitter, aquest fet no ha passat desapercebut i ha estat celebrat pels seus fans.

Lletra de 'la convidada'

Lo ves solo habla de nosotras

Y solo supieran como tú me tocas

En cada nota me pierdo más

Me ves señalando pa' la puerta

Como diciendo que te des la vuelta

Y que te quedes un ratito más

Sabes que yo hablo de ti

Como si fueras mi amiga

Pero las dos sabemos

Que eso no es así

Porque en mi cama

Pago lo que debo

Tú eres mi invitada

Porque en mi cama

Ya no esta el drama

Si no ves la luz

Lo ves entra y sale cuando creas

Quiero que sepas que me desconcentras

Y solo quiero un poquito más

Los ves mis labios saben tus secretos siento

Pero guardas mi libreto

Entiendes esto es algo más

Sabes que yo hablo de ti

Como si fueras mi amiga

Pero las dos sabemos

Que eso no es así

Porque en mi cama

Pago lo que debo

Tú eres mi invitada

Porque en mi cama

Yo no está el drama

Si no ves la luz