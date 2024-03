Chiara Oliver estrena el videoclip del seu single 'mala costumbre' a Youtube

per Helena Celma

Fa una setmana que Chiara Oliver, l'exconcursant d'Operación Triunfo 2023, va llançar el seu primer single mal costum al món.

Tot i això, part de l'acord que va signar el programa amb Amazon Prime Video incloïa que el primer single de cada concursant estaria una setmana en exclusiva a Amazon Music.

Passats els set primers dies, el tema passa a la resta de plataformes, essent Spotify una de les més reclamades.

Doncs bé, ara tots aquells que no poguessin escoltar 'mal costum' perquè no tenien Amazon Music, ja podran fer-ho de forma lliure a Spotify o Youtube.

Chiara Oliver – “mala costumbre” (Lyric Video)

En aquesta darrera, l'artista menorquina d'origen anglès també ha llançat el videoclip del single.

Tal com ella va informar al seu TikTok, el vídeo el van rodar el 16 de febrer passat en un hotel de Madrid, on es pot veure Chiara amb elements molt característics, com la guitarra elèctrica o els salts sobre el llit.

Aquesta cançó no la va escriure a l'acadèmia, sinó que la va compondre abans d'entrar-hi. El graciós de tot és que ni tan sols es deia 'mal costum'.

De fet, Violeta, una de les seves millors amigues allà dins, la va anomenar com a tal un dia a l'acadèmia, però ella no li va fer gaire cas, segons va revelar a l'entrevista d' El Periódico . En canvi, Chenoa li va dir en una gala que li agradava molt la cançó de mal costum, i per això es va quedar així.