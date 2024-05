Chiara Oliver (OT 2023) llança un avenç del seu proper single: ''3 de febrero''

Després de l'èxit del primer single mal costumbre, Chiara Oliver ja té posada la mirada fixa en els propers temes, i l'avanç del primer ja ha vist la llum. La mateixa artista menorquina ha publicat un TikTok en què apareix ella cantant un fragment de la cançó '3 de febrero', que diu així: “De vegades em pregunto si segueixo enamorada de tu, crec que no però pel drama direm que sí".

La notícia que aquesta cançó serà el seu següent single no és novetat, ja que ella mateixa es va encarregar de confirmar-ho al "23 minuts amb Chiara" publicat per Operación Triunfo al canal oficial de Youtube.

⏰ 23 MINUTOS con CHIARA | OT 2023

Aquesta cançó forma part del proper EP que estrenarà l'artista amb cançons que ha anat component a l'acadèmia i algunes que ja eren anteriors, com és el cas de mal costumbre, el seu primer hit i que ja ha superat les 6 milions de reproduccions a Spotify .

Pistes del nou EP

Aquesta "nova era" va venir acompanyada pel canvi de fotografia de Chiara en tots els seus perfils, amb un aire juvenil al pur estil "Olivia Rodrigo", una de les seves majors influències. Des del primer moment, va deixar clar que la seva primera feina volia que fos amb estètica i temàtica "adolescent", i de moment tot sembla anar en aquest camí.

La pista més gran fins al moment del nou EP són les emoticones que ella mateixa ha publicat en tots els seus perfils, entre els quals s'inclouen un CD, un calendari, una guitarra, una abraçada, un llit, un arbre i un cor amb una tireta .

Els seus fans no van trigar a fer teories sobre les cançons a què feien referència cadascuna de les emoticones, i algunes de les conclusions van ser 3 de febrero, A todas las versiones de mí, La invitada, About Time i Cada Vez, però per ara tocarà esperar fins que la pròpia artista desvetlli la data per resoldre tots els dubtes.

De moment, el que sí que ha publicat és la portada del seu proper single, i les 'kikistes' i 'kivistes' esperen amb ànsies poder escoltar el tema complet. Segons la menorquina, "no queda res" per escoltar-lo, però l'espera després d'escoltar el primer avenç es farà llarga.