Chiara Oliver fa un salt de qualitat en el seu nou single, '3 de febrero'

per Helena Celma

Chiara Oliver, la menorquina que va sortir de l'última edició d'Operación Triunfo, ha llançat aquest divendres el segon single, 3 de febrero. Després de l'èxit de la seva primera cançó Mala costumbre, que ja ha arribat als 7 milions de reproduccions a Spotify, Chiara ha apostat per un estil molt diferent que ha deixat els seus fans amb el cor en un puny.

Mentre que la seva primera cançó era un pop rock molt més potent, en aquesta ocasió canvia completament el registre i mostra una part més vulnerable i íntima, amb una lletra en què exposa els seus sentiments més nostàlgics cap a un amor passat.

El videoclip ha estat un reflex fidel d'allò que ella sempre ha pregonat que volia fer: al més pur estil 'Olivia Rodrigo', destaca la temàtica adolescent amb una habitació plena de records i referències que els fans d'OT no han trigat a descobrir.

La producció del tema ha estat a càrrec de Pablo Rouss, que va ser precisament un dels membres del jurat d'Operación Triunfo.

Chiara Oliver - 3 de febrero (video oficial)

Referències als vostres companys d'edició

Qui no ha tingut a la seva habitació un tauler on adjuntar fotos o altres records de gent important? Això és el que plasma precisament Chiara al videoclip, i aquí no han faltat les 'picades d'ullet' cap a alguns dels seus millors amics dins de l'acadèmia.

Per exemple, apareix el cadell de Juanjo Bona, que és un element tradicional d'Aragó, ia l'acadèmia els va regalar un a tots els seus companys, i per això la menorquina no ha dubtat a deixar-lo visible.

També hi ha la capseta de música que Martin Urrutia li va regalar a l'amic invisible de l'acadèmia, i va perfecte amb la cançó perquè la lletra arrenca dient "vaig obrir la capseta, aquella que em recorda a tu".

També apareixen diverses fotos que ella mateixa ha portat darrere del mòbil, com són una amb Denna i Salma, i una altra amb Ruslana i Bea.

Com no podia ser altrament, també ha tingut detalls amb Violeta, la seva amiga més propera i íntima dins i fora de l'acadèmia. Una de les fotos que apareix en aquest tauler és una en què apareixen menjant nuggets, la qual les dues van publicar als seus perfils d'Instagram. A més d'aquesta instantània, també ha afegit ulleres de sol i altres referències a I kissed a girl (la cançó que van cantar juntes a la gala 3 i que totes dues porten tatuades).

El que és clar és que en aquest vídeo ha volgut plasmar la importància que ha tingut aquesta experiència a la seva vida, i els seus fans en podran gaudir i de l'EP que està a punt de llançar, encara que encara no se sap la data exacta.