Chiara i Violeta (OT 2023) entren al TOP de música espanyola a Amazon Music

per Helena Celma

Chiara Oliver, una de les concursants d'Operación Triunfo 2023 més estimades i aclamades, ja ha estrenat el primer single després del concurs.

Mala Costumbre és l'aposta de la menorquina d'origen anglès, que amb 19 anys, ha presumit de personalitat en un tema rocker allunyat de la imatge de "nena bona" que ha projectat en molts moments de la seva estada a OT.

El seu debut professional era esperat per milers de persones, ja que el tema el va mostrar prèviament a l'acadèmia, però hi havia ganes d'escoltar com quedaria amb la producció final.

L'espera ha valgut la pena i el resultat ha estat molt lloat.

Presència a les llistes d'èxits

Per triomfar al món de la música, cal tenir presència en algunes de les llistes més importants del país (o, en una escala més gran, a les globals).

En el cas de Chiara, el seu debut ha superat totes les expectatives i ha aparegut en algunes. Tot i això, no ho ha fet sola, ja que està acompanyada, entre altres, per Violeta Hódar, la seva companya i millor amiga del programa.

Cal explicar, però, que el tema venir de la de Motril es va llançar ja fa diverses setmanes i també va enlluernar l'opinió pública.

Violeta Hódar - “el x venir” (Lyric Video)

A la llista Pop Ibèric (la playlist definitiva del pop espanyol) , Violeta ocupa el #1, mentre que Chiara està al #6. Les cançons de la resta dels seus companys que han llançat singles també apareixen als següents llocs.

A la llista de Platino (les cançons que l'estan trencant) , Chiara està #5, mentre que Violeta està #10.

A la llista Hits Virales (les cançons que més s'escolten a les xarxes socials) , Violeta apareix a la #2.

El que és clar és que les dues artistes han sabut crear un fandom fidel que portarà per bandera els seus temes, i aquí hi serem per explicar-ho.