per Redacció CatalunyaPress

La científica nord-americana Melanie Mitchell, experta en Intel·ligència Artificial (IA), ha declarat a Europa Press que controlar completament el mal ús de la IA "és impossible" i que les màquines no són tan intel·ligents com es creu, encara que hi ha un intens debat sobre amb quina rapidesa progressaran cap a una intel·ligència a nivell humà.

Doctora en Informàtica, catedràtica Davis de Complexitat a l'Institut Santa Fe i professora a la Universitat Estatal de Portland, Mitchell (Los Angeles, 1969) publica a Espanya 'Intel·ligència artificial. Guia per a éssers pensants' (Capità Swing), on analitza el present i el futur d'una tecnologia que ha ajudat a comprendre millor la intel·ligència humana.

L'autora creu que la IA pot ajudar a mitigar les desigualtats però també accentuar-les: "Farà que algunes tasques siguin molt més fàcils per a persones, anivellant així el camp de joc, però molts sistemes d'IA han absorbit els biaixos de la societat a partir de les seves dades de capacitació i, per tant, podrien accentuar les desigualtats”.

Posa com a exemple l'ús de la IA a les contractacions laborals, a la decisió d'atorgar préstecs bancaris o en sentències penals, i altres decisions que "pot afectar els drets humans".

Igual que altres tecnologies, afirma que la IA es pot fer servir amb finalitats bones o dolentes, explica Mitchell, per això la creació de lleis, regulacions i grups d'ètica que monitoregen aquesta tecnologia, però creu que "controlar per complet el mal ús de la IA és impossible, igual que, per exemple, el mal ús dels mateixos ordinadors”, cosa que atribueix a un factor humà complex.

Comprendre la intel·ligència humana

Considera que els intents de construir màquines intel·ligents han ajudat a comprendre millor la intel·ligència humana: “A la dècada de 1970 es pensava que perquè una màquina aconseguís i millorés el nivell humà en jocs com els escacs requeriria una intel·ligència completament similar a la humana. Més tard es va descobrir que es podrien crear màquines que vencissin els humans en aquests jocs, sense res semblant a una intel·ligència general”.

Actualment hi ha chatbots que poden conversar fluidament amb les persones, però encara estan lluny d'assolir el nivell humà: "Resulta que és molt més fàcil aconseguir una màquina que ens derroti als escacs, que escrigui poesia i generi belles imatges i vídeos realistes que aconseguir que un robot doblegui la roba o renti els plats, o fins i tot que condueixi un cotxe segurament”.

Paradoxa

Mitchell assenyala una paradoxa: moltes coses que als humans els semblen força fàcils són força difícils per a les màquines, i moltes coses que són força difícils per als humans són més fàcils per a les màquines, afirma.

En aquest sentit, l'autora afirma que les màquines no són tan intel·ligents com es pensa: "És difícil definir 'intel·ligència' i mesurar com 'intel·ligents' són els sistemes d'IA actuals. Tenen moltes capacitats en què són "sobrehumans", com fer càlculs ràpids, resumir textos ràpidament, o generar traduccions entre centenars d'idiomes, trobant respostes rellevants a la web”.

Errors

Tot i això, les màquines "encara cometen molts errors no humans i, sovint, són molt dolentes per raonar, fer plans, comprendre el context i transferir les seves habilitats a situacions noves"

En general, afegeix, les màquines encara no són tan capaces o flexibles com els humans, encara que "hi ha un gran debat a la comunitat d'IA sobre amb quina rapidesa progressaran les màquines cap a una intel·ligència a nivell humà".