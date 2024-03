El cinema català torna dels Oscars amb les mans buides

Oppenheimer , la cinta dirigida per Christopher Nolan, va complir amb el seu paper de favorita i va ser la gran triomfadora a la 96a edició dels Oscar celebrada al Dolby Theatre de Los Angeles. El film, centrat en la figura del científic creador de la bomba atòmica, es va alçar amb 7 premis, incloent-hi el de millor pel·lícula, millor actor per a Cillian Murphy i millor direcció per al mateix Nolan.

"Les pel·lícules tenen poc més de 100 anys. No sabem cap a on es dirigeix aquest increïble viatge, però saNadó que creieu que en sóc una part important significa moltíssim per a mi", va afirmar el cineasta britànic al recollir, de mans de Steven Spielberg, el premi a millor direcció fent-se així amb el seu primer Oscar després de 8 nominacions al llarg de dues dècades de carrera.

"Vam fer una pel·lícula sobre l'home que va crear la bomba atòmica i per bé o per mal vivim al món d'Oppenheimer, així que m'agradaria dedicar aquest premi a tots aquells que lluiten per la pau", va dir Murphy en recollir l'estatueta per la seva encarnació del físic nord-americà Julius Robert Oppenheimer.

A més dels Oscars a millor pel·lícula, direcció i actor protagonista, Oppenheimer es va alçar també amb els premis a la millor banda sonora per a Ludwig Göransson, millor fotografia per a Hoyte van Hoytema, millor muntatge per a Jennifer Lame i millor actor de repartiment per a Robert Downey Jr. .

"Volia donar les gràcies per aquest premi a la meva terrible infància ia l'Acadèmia, en aquest ordre", va dir Downey Jr. en recollir el seu Oscar per la interpretació del polític Lewis Strauss.

Pobres criatures s'emporta una altra bona part del botí

L'Oscar a la millor actriu va ser per a una emocionadíssima Emma Stone, que va aconseguir la seva segona estatueta per Pobres criatures . La pel·lícula de Yorgos Lanthimos també va aconseguir dos dels onze premis més als quals optava: millor disseny de producció per a James Price, Shona Heath i Zsuzsa Mihalek, i millor maquillatge i perruqueria per a Nadia Stacey, Mark Coulier i Robert Hammond.

El premi a la millor actriu de repartiment va ser per a Da'Vine Joy Randolph pel seu treball en Els que es queden . "Durant tant de temps he volgut ser diferent i ara m'adono que només havia de ser jo mateixa. Gràcies per veure'm tal com sóc", va afirmar en el seu emotiu discurs a l'inici de la gala marcada per les protestes a l'exterior del recinte exigint l'alto el foc immediat a Gaza i que va ser presentada per Jimmy Kimmel, que va exercir per quarta vegada com a mestre de cerimònies.

L'Oscar al millor guió original va ser per a Justine Triet i Arthur Harari per la cinta francesa Anatomia d'una caiguda mentre que Cord Jefferson es va emportar el premi al millor guió adaptat pel llibret d' American Fiction .

El guardó a la millor cançó original va ser per a What was I made for? el tema compost per a la pel·lícula Barbie per Billie Eilish i Finneas O'Connell, que es van fer així amb el seu segon Oscar després de guanyar aquest mateix premi el 2022 per Sin tiempo para morir . Est va ser l'únic premi que es va emportar la pel·lícula dirigida per Greta Gerwig dels vuit als quals estava nominada.

Sense premis per a Robot dreams i La societat de la neu

Pel que fa als catalans, ni Robot dreams ni La societat de la neu es van emportar cap dels guardons a què estaven nominats.

El noi i l'agró , producció del Studio Ghibli dirigida pel llegendari Hayao Miyazaki, es va emportar l'Oscar a millor pel·lícula d'animació, mentre que la pel·lícula de J:A. Baiona no va poder collir ni el premi al millor maquillatge i perruqueria ni a millor pel·lícula internacional.