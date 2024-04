La ciutat triada per ILUNION per estrenar la nova seu

ILUNION, marca que agrupa les empreses del Grup Social ONCE, ha inaugurat la nova seu corporativa a Barcelona, situada al Pac Logistic de la Zona Franca 12-20 de Barcelona (Edifici A1.1, planta baixa), des d'on se centralitzarà l'operativa de les diferents empreses i línies de negoci d'IL·LUNION a Catalunya, un territori prioritari a la seva estratègia i on compta amb una plantilla de 3.700 professionals, dels quals més de la meitat, el 56%, són persones amb discapacitat.

A l'acte hi han assistit el delegat de l'ONCE a Catalunya, Enric Boti, i també el president del Consell Territorial de l'ONCE, David Bernardo.

En representació d'IL·LUNION hi han assistit el director corporatiu d'Estratègia i innovació, Alejandro Fernández; el director corporatiu de Relacions Externes i Marca, Oscar Da Pena; la directora d'Experiència de Client, Patricia Otero; i el director general de Facility Services, Jaime Calzado.

Segons Alejandro Fernández, la nova seu d'IL·LUNION és “el pas lògic al creixement de les nostres línies de negoci a Catalunya, i un factor estratègic que contribuirà a centralitzar els nostres serveis a Catalunya, on volem compartir amb els nostres clients i grups d'interès el nostre propòsit: construir un món millor amb tots inclosos”.

Enric Botí ha assegurat que comptar amb la nova seu d'IL·LUNION a Catalunya és tot un orgull per a nosaltres i un pas endavant per consolidar la marca. El treball conjunt del Grup Social ONCE potencia la inclusió de persones amb discapacitat i, en especial, ILUNION contribueix a la integració laboral d'aquest col·lectiu, demostrant a la societat que les persones amb discapacitat també tenen molta capacitat i molt de talent. I ofereix noves oportunitats de vida cada dia, oportunitats per guanyar una vida digna”.

Activitat a Catalunya

Aquestes oficines donaran cobertura, en un primer moment, als equips de ILUNION Facility Services, ILUNION Accessibilitat, ILUNION Serveis Industrials Catalunya, ILUNION IT Services i ILUNION Job Solutions.

A més d'aquestes companyies, el grup compta amb 6 hotels (5 a Barcelona i 1 a Se Agaro -Girona-); 3 bugaderies industrials (Santo Boi, Sabadell i Cerdanyola), que donen servei als principals hospitals i hotels de la regió; 2 centres de Contact Center a Barcelona; 6 botigues de conveniència: 1 clínica de fisioteràpia; 1 centre d'emmagatzematge temporal de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE) a Manresa; així com serveis de corredoria dassegurances.

Disseny

Les noves oficines compleixen els objectius de desenvolupament corporatiu, negoci i cultura de companyia, on els treballadors, la part més important del negoci, comparteixen espais confortables que els procuren benestar, en un entorn únic que porta implícit l'accessibilitat des de l'origen.

Estan situades a la planta baixa del número 12 de l'Avinguda del Parc Logistic, un edifici d'oficines amb certificació Leed-Gold, que acredita que s'ha construït amb els estàndards d'ecoeficiència i compleix els requisits necessaris de sostenibilitat, eficiència i innovació .

Així mateix, compta amb 72 llocs flexibles, una aula de formació, un laboratori, 5 sales de reunions, 2 sales d'entrevistes, 3 focus room i 2 phone booth, a més d'office-menjador i zones de treball obertes.