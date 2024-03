La clau per viure més de 100 anys, segons un expert italià

El professor italià Valter Longo, reconegut expert en nutrició i envelliment, ha revelat la clau per assolir la longevitat en un reportatge de The New York Times. Als 56 anys, Longo ha dedicat la seva vida a investigar els secrets d'una vida llarga i saludable, i les seves conclusions ofereixen una perspectiva única sobre aquest tema: “Vull viure fins als 120 o 130 anys. Ara et tornes paranoic perquè tothom et diu: 'Sí, és clar que has d'arribar almenys als 100. Però no t'adones com és de difícil arribar als 100'.

Longo destaca la importància de la dieta a la recerca d'una vida més llarga. Proposa la dieta mediterrània tradicional, rica en llegums i peix, com a clau per a una salut “òptima i una longevitat excepcional”. Tot i això, assenyala que "la majoria dels italians, especialment els nens, s'allunyen d'aquesta dieta", cosa que contribueix a problemes de salut com l'obesitat.

A més de la dieta, Longo advoca pel dejuni intermitent com una pràctica beneficiosa per a la salut. Ha desenvolupat una dieta a base de plantes i fruita seca que imita els beneficis del dejuni, permetent que les cèl·lules es rejoveneixin i prevenint malalties associades a l'envelliment. Els estudis clínics suggereixen que aquest enfocament pot reduir l'edat biològica i millorar la salut en general.

Tot i la rica història d'Itàlia a l'estudi de l'envelliment, Longo lamenta la "manca d'inversió en investigació al país". Tot i això, continua sent un fervent defensor de la investigació científica i l'adopció d'hàbits de vida saludables com a clau per a una vida prolongada.

Segons Longo, la combinació d'una dieta saludable, el dejuni intermitent i la investigació científica són la clau “per viure més de 100 anys amb bona salut i vitalitat”. Les seves idees continuen inspirant moltes persones a adoptar un enfocament proactiu cap a la longevitat i el benestar.

Les xifres donen suport a les afirmacions de Longo, amb estudis clínics que suggereixen una reducció de l'edat biològica i millores en la salut general mitjançant el seu enfocament nutricional i dejuni intermitent. Tot i això, també destaquen la necessitat d'una major inversió en recerca científica per comprendre millor els mecanismes de l'envelliment i desenvolupar intervencions efectives per promoure la longevitat.