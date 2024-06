Col·laboració a la vista entre Chiara i Violeta? El detall que ho confirmaria

Chiara Oliver, concursant d'Operación Triunfo 2023, va llançar divendres passat el seu segon single 3 de febrer , que formarà part de l'EP 'la llibreta rosa' i que veurà la llum el proper 12 de juliol. En només tres dies, les reproduccions de Spotify ja freguen el milió, confirmant així l'excel·lent acollida que ha tingut entre els fans.

La menorquina amb arrels angleses és la primera artista de la seva edició a presentar un projecte complet com és el seu proper EP, ja que la resta ha publicat de moment tan sols un single, excepte Ruslana, que ha llançat M'he penjat del meu ex amb Paula Koops, i Juanjo Bona, que va interpretar en viu Mis tías, encara que de moment no ha vist la llum de forma oficial. D'altra banda, Álvaro Mayo ha confirmat que farà una gira per presentar el seu EP, tot i que de moment no ha donat més detalls sobre el projecte.

Aquest dilluns a les 12.00 hores del migdia ha començat la prevenda de l'EP, en què les fans podien reservar ja l'edició exclusiva de l'EP. Una de les dues opcions era la de l'àlbum signat, cosa que, en primera instància, ha durat només 10 minuts abans que s'esgotés.

Al cap dels minuts, a la web tornava a aparèixer disponible la versió signada, però la normal és la que apareixia sense existències. De tota manera, el que queda clar és que la jove de 20 anys ha aconseguit consolidar el seu fanbase després del pas per Operación Triunfo.

Col·laboració amb Violeta?

Un dels desitjos de les seves seguidores era que col·laborés amb Violeta Hódar, companya d'edició de la menorquina, i tot sembla indicar que podria ser així. Fa mesos, va aparèixer una fotografia en què es veia Violeta sostenint la famosa llibreta de Chiara (que després ha donat pas al nom de l'EP) en un estudi, i les sospites i teories van explotar a les xarxes socials.

En la presentació del projecte que va llançar Chiara al seu Instagram, les fans van començar a teoritzar sobre si escrivia "ft. Vio" a la llibreta, acollint-se al moviment de la mà.

Si tots aquests indicis no eren suficients, a la web de la menorquina han aparegut unes fotos de les dues cantants juntes que ha fet saltar totes les alarmes, ja que més enllà d'Oliver, no hi apareix ningú més que Violeta.

Tot i que encara falta esperar una confirmació oficial, tot sembla apuntar que els desitjos de les seves seguidores es faran realitat i podran comptar amb un tema conjunt.