Els col·legis guanyadors del 40è Concurs Escolar de l'ONCE a Catalunya

per Redacció CatalunyaPress

Les Escoles Joan Maragall (Sant Andreu de la Barca), Grup A; Montagut (Santa Susanna), Grup B; i Pia Santa Anna (Mataró), Grup C; han estat seleccionades com a guanyadores de Catalunya al 40è Concurs Escolar del Grup Social ONCE que ha convidat els docents i estudiants a crear l'Inclusionari, el diccionari més democràtic i inclusiu de la història i el primer amb paraules que defineixen la importància de la inclusió de les persones amb discapacitat a la societat.

En aquesta edició hi han participat 19.296 estudiants de 494 centres educatius de Catalunya, sota la coordinació de 536 mestres.

"Ens alegra molt de comprovar que el nostre Concurs dóna lloc a tan bons exemples de creativitat i solidaritat", va manifestar Enric Botí, delegat de l'ONCE a Catalunya. I ha afegit que "vull agrair a tots els estudiants la seva participació, que és un nou pas per construir entre tots una societat més justa i igualitària".

En aquesta 40a edició s'han presentat estudiants dels centres educatius públics, concertats i privats, des de Primària fins a Secundària, a més d'Educació Especial i Formació Professional. Les categories de participació són: A (3r i 4t de primària), B (5è i 6è de primària), C (1r- 4t ESO i FP Bàsica) i E (Educació Especial). Totes elles participen sota les mateixes condicions i han presentat el mateix treball per fer l'Inclusionari.

Es tracta d'una iniciativa impulsada pel 40è Concurs Escolar de l'ONCE que, en aquesta edició, ha convidat tots els seus participants a formar part de la història de la inclusió al nostre país, després de quatre dècades en què ha ajudat estudiants i mestres a promoure la formació en valors com la companyonia, la inclusió, la igualtat i el treball en equip.

La participació en aquesta edició s'ha realitzat per aules completes, i ha de plasmar una nova paraula de caràcter inclusiu i el seu significat en un cartell creatiu. Per això, han pogut escriure-la a manera de lettering , o fins i tot, com en alguns diccionaris, fer un dibuix que acompanyi la paraula i que ajudi a donar suport a la seva definició.

El jurat estatal, a l'abril

Els treballs seran avaluats pel jurat estatal al mes d'abril. Els grups vencedors a la fase autonòmica i els finalistes de la categoria E, tant escolars com docents, podran gaudir d'una experiència per a l'aula valorada en 500 euros. L'alumnat i professors guanyadors a nivell estatal rebran una tauleta per seguir aprenent sobre la història de la inclusió.

A més, el Concurs té un premi per al professorat que consistirà en una experiència de cap de setmana per a aquells que més aules inscriguin i més treballs presentin, com a reconeixement a la seva tasca. Es lliurarà un total de 4 premis corresponents a cadascuna de les categories.

40 anys provocant el primer contacte amb la discapacitat

El Concurs Escolar de l'ONCE ha esdevingut un dels més longeus de l'Estat, un programa de sensibilització educativa amb propostes pedagògiques actuals i atractives per a l'alumnat i els professors, sempre adaptades a les diferents lleis educatives per les que ha travessat el nostre país en els darrers 40 anys i convertint-se ja en part del cabal educatiu.

Ja hi han participat més de sis milions i mig d'estudiants amb els seus dibuixos, redaccions, muntatges, vídeos, fotos o composicions que, en funció de la temàtica, han aportat multitud d'idees i reflexions per impulsar-ne la inclusió. Uns van ser Cesidi i Mario, alumne i professor participants al Concurs Escolar ONCE que s'han ajuntat 16 anys després per recordar la seva experiència en aquesta història inspiradora.

De fet, en els darrers anys, ja són molts els pares i mares que se sorprenen veient els seus fills i filles treballant en temàtiques socials del Concurs Escolar, el mateix en què ells van participar fa dues o tres dècades.