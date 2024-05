Comença 'la segona temporada' de la vida d'Àngel Llàcer

Àngel Llàcer ha començat la "segona temporada" de la seva vida, segons ha explicat el president del jurat de 'Tu cara me suena' després de contraure una infecció que ha posat en risc la seva vida. Ara Llácer ja està recuperat després de passar catorze dies a l'UCI, i ha volgut agrair a la família, als amics i als fans el suport que ha rebut durant aquesta dura etapa.

En una publicació a Instagram, l'actor i director teatral n'ha publicat una foto subjectant el nadó d'un "estimat amic" seu. "Ha estat un regal de la vida conèixer-lo, després de l'ensurt que la vida mateixa em va fer unes setmanes enrere", afirma Llàcer.

"Després de tornar d'un viatge pel sud-est asiàtic em van trobar un bacteri i em van ingressar durant deu dies a un hospital de Madrid. Després de rebre l'alta vaig tornar a Barcelona per Sant Jordi creient-me recuperat però vaig tornar a trobar-me malament i em van ingressar a la Clínica Dexeus de Barcelona… i aquí és quan vaig tenir l'ensurt real”, afirma a la publicació d'Instagram.

Llácer ha explicat que va patir "una fascitis necrotitzant, que va derivar en quatre operacions a la cama i catorze dies d'UCI". "Van ser moments molt difícils, en què es va témer per la meva vida; fins i tot vaig arribar a acomiadar-me de la meva família i dels meus éssers estimats", afegeix, revelant que va estar a punt de morir per aquesta patologia.

Però afortunadament el bacteri no es va emportar un dels millors showman d'aquest país: "Ara ja puc dir que el sotrac està superat, que ja sóc a casa i que vénen mesos de rehabilitació", explica Ángel, que no vol passar gaire temps allunyat dels focus i promet que s'esforçarà "perquè aquesta recuperació sigui curta i tornem a veure'ns aviat als teatres oa la televisió... fent el millor que sé fer que és ENTRETENIR!".

El jurat de 'Tu cara me suena' relata com aquesta malaltia ha estat un senyal per "aprofitar al màxim" la vida. "Sempre he dit que la meva vida es dividiria en dues temporades, la primera fins als cinquanta anys i la segona a partir d'aquí. Just aquest any he fet els cinquanta, o sigui que la meva segona temporada ha començat d'allò més fort: amb una segona oportunitat que aprofitaré al màxim; us ho asseguro!", conclou en una resposta al seu post d'Instagram.